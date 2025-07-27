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ثقافة وفنون

نيكي ميناج عن ألبومها الجديد NM6: مفاجأة للسيدات القويات

نيكي ميناج، فيتو
نيكي ميناج، فيتو

نيكي ميناج، تحدثت النجمة نيكي ميناج، عن ألبومها الجديد NM6، المقرر صدوره خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت نيكي في تصريحات صحفية، عن ما يجب أن يتوقعه الجمهور من الألبوم الجديد:"لا أعتقد أنكم تعلمون ما سيحدث عند صدور هذا الألبوم الجديد، خاصةً للنساء اللواتي كنّ قويات ومهيبات، واللاتي صمدن أمام اختبار الزمن مهما كلف الأمر".

نيكي ميناج تشتري قصرا جديدا

في سياق متصل، أنهت المغنية الشهيرة نيكي ميناج، شائعات إفلاسها، بطريقة نهائية، بعد شرائها قصرا جديدا.

وقالت نيكي ميناج في منشور عبر  حسابها علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، "أشتري قصرًا آخر الآن.. سيكون الثالث خلال عامين.. هذا بالإضافة إلى العقار الذي اشتريته للآخرين لمدة 15 عامًا.. الحقوا بي يا رفاق!.. إذا استيقظتُ غدًا وأريدُ ربما 20-30 مليون دولار، فكل ما عليّ فعله هو تسليم ألبومي "سيلي وابيت".. ثم سأُعيد الجولة الغنائية، هل تُدركون أن هذه نيكي ميناج؟ يبدو أنها مُجرد إسقاط من بوت نيشن.. العدالة لديموري".

 

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الإفراج عن نيكي ميناج بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات في أمستردام 

في سياق متصل، أعلنت المغنية نيكي ميناج، مؤخرا عن إطلاق سراحها، بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات في أمستردام.

وظهرت المغنية في بث مباشر على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعد إطلاق سراحها، مؤكدة أنها بخير وحرة.

ورطة نيكي ميناج في هولندا.. ضبطت أثناء بث مباشر

القبض على المغنية نيكي ميناج بأمستردام أثناء بث مباشر على إنستجرام 

ألقت الشرطة الهولندية، القبض على مغنية الراب الأسطورية نيكي ميناج، في مطار أمستردام الدولي، خلال بث مباشر للمغنية، على إنستجرام.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الشرطة ألقت القبض على نيكي ميناج، بتهمة الطيران مع الأعشاب الملفوفة مسبقًا، التي يمنع الدخول بها للبلاد، فيما رفضت نيكي استقلال سيارة الشرطة، وطلبت وجود محام.

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