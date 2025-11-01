السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كوريا الشمالية عن مباحثات نزع السلاح النووي: جهل فاضح وأضغاث أحلام

استعراض عسكري للأسلحة
استعراض عسكري للأسلحة النووية في كوريا الشمالية، فيتو

وصفت كوريا الشمالية مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، والتي ذكرت كوريا الجنوبية أنها ستُناقش في قمة مع الصين، اليوم السبت، بأنها "أضغاث أحلام"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اجتماع قمة، على هامش "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي" المنعقد في "جيونجو" بكوريا الجنوبية.

وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، الجمعة، أن الزعيمين سيناقشان مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: "لا تزال جمهورية كوريا‭ ‬الجنوبية تجهل أن سعيها الحثيث لإنكار مكانة كوريا الشمالية كدولة نووية، وتحدثها عن أحلام يقظة لديها بتحقيق نزع السلاح النووي، يكشفان عن افتقارها إلى المنطق السليم".

وأضافت الوكالة نقلًا عن بيان لنائب وزير الخارجية باك ميونج-هو: "سوف نُظهر بصبر أن نزع السلاح النووي مجرد أضغاث أحلام لن تتحقق أبدًا".

وأضافت أن إصرار سيئول على إنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية، والاستمرار في الحديث عن أوهام تحقيق نزع السلاح النووي، لا يُظهر سوى جهلها الفاضح بالواقع.


وتابعت: "حتى لو كرروا حديث نزع السلاح النووي مئة مرة أو ألف مرة، فلن يتمكنوا أبدا من تحقيق هذا الحلم المستحيل، وسنُظهر لهم ذلك بصبر وبشكل جلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوريا الشمالية شبه الجزيرة الكورية الأسلحة النووية كوريا الجنوبية الصين أضغاث أحلام الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي

الأكثر قراءة

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالأزمات المالية والديون

حدث القرن، رابط مشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

تصل إلى 56 جنيها، قفزة مفاجئة في أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بيان عاجل من ملك المغرب بعد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

أول تعليق من خالد مرتجي بعد فوزه باكتساح في انتخابات الأهلي

بالأرقام، نتائج التصويت في انتخابات الأهلي ومفاجأة عن عدد أصوات ياسين منصور

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

خدمات

المزيد

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads