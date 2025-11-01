كوريا الشمالية عن مباحثات نزع السلاح النووي: جهل فاضح وأضغاث أحلام

وصفت كوريا الشمالية مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، والتي ذكرت كوريا الجنوبية أنها ستُناقش في قمة مع الصين، اليوم السبت، بأنها "أضغاث أحلام"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اجتماع قمة، على هامش "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي" المنعقد في "جيونجو" بكوريا الجنوبية.

وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، الجمعة، أن الزعيمين سيناقشان مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: "لا تزال جمهورية كوريا‭ ‬الجنوبية تجهل أن سعيها الحثيث لإنكار مكانة كوريا الشمالية كدولة نووية، وتحدثها عن أحلام يقظة لديها بتحقيق نزع السلاح النووي، يكشفان عن افتقارها إلى المنطق السليم".

وأضافت الوكالة نقلًا عن بيان لنائب وزير الخارجية باك ميونج-هو: "سوف نُظهر بصبر أن نزع السلاح النووي مجرد أضغاث أحلام لن تتحقق أبدًا".

وأضافت أن إصرار سيئول على إنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية، والاستمرار في الحديث عن أوهام تحقيق نزع السلاح النووي، لا يُظهر سوى جهلها الفاضح بالواقع.



وتابعت: "حتى لو كرروا حديث نزع السلاح النووي مئة مرة أو ألف مرة، فلن يتمكنوا أبدا من تحقيق هذا الحلم المستحيل، وسنُظهر لهم ذلك بصبر وبشكل جلي".

