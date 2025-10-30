ترامب يعطي الضوء الأخضر لوزارة الحرب لبدء اختبار الأسلحة النووية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات للبنتاجون التي غير اسمها لتصبح وزارة الحرب بالبدء فورا في اختبار الأسلحة النووية مع الدول الأخرى، قبل ساعات قليلة من اجتماعه مع الرئيس الصينى شي جين بينج في كوريا الجنوبية.

اختبارات نووية تحت الأرض

وقال ترامب على منصة تروث سوشيال: “بسبب برامج الاختبارات التي تجريها دول أخرى، أصدرت تعليمات لوزارة الدفاع بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة وأضاف: ستبدأ هذه العملية فورًا”.

وفقا شبكة ان بي سي، كان آخر اختبار نووي مؤكد أجرته الولايات المتحدة في عام 1992، عندما أعلن الرئيس جورج بوش الأب وقفًا اختياريًا للاختبارات النووية تحت الأرض وتمتلك الولايات المتحدة القدرة على استئناف الاختبارات في موقع اتحادي في ولاية نيفادا.

تحقيق التكافؤ مع موسكو وبكين

وكان آخر اختبار معروف أجرته الصين لسلاح نووي في عام 1996، ولم يتضمن اختبار الأسلحة الروسية الأخير تفجير سلاح نووي، بل اقتصر على تكنولوجيا الإطلاق وقال ترامب، الذي صعد لهجته مؤخرًا بشأن القدرات العسكرية الأمريكية، إن قرار استئناف الاختبارات يهدف إلى تحقيق التكافؤ مع موسكو وبكين.

وكتب فى منشوره: تمتلك الولايات المتحدة أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنها ستتساوى معنا في غضون 5 سنوات.

وتصنف الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية روسيا على أنها تمتلك أكبر عدد من الأسلحة النووية المؤكدة - 5449 سلاحًا مقابل 5277 سلاحًا للولايات المتحدة. وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا معًا حوالي 90% من جميع الأسلحة النووية.

خلال ولايته الأولى، سعى ترامب إلى زيادة الترسانة النووية الأمريكية بما يقرب من عشرة أضعاف، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع -ردًا على اختبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لصاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية "بمدى غير محدود"، والذي وصفه بأنه سلاح فريد لا تملكه أي دولة أخرى وقال ترامب إنه لا يعتقد أنه من المناسب لبوتين اختبار مثل هذه الأسلحة.

الولايات المتحدة تمتلك 3700 رأس حربي نووي

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الاثنين: لا أعتقد أن هذا أمر مناسب لبوتين ليس من المناسب أن يقول بوتين، بالمناسبة، عليكم إنهاء الحرب حرب كان من المفترض أن تستغرق أسبوعًا واحدًا، وهي الآن في عامها الرابع تقريبًا، هذا ما يجب عليكم فعله بدلًا من تجربة الصواريخ.

وقدر معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام هذا العام أن الولايات المتحدة تمتلك 3700 رأس حربي نووي، وروسيا 4309 أما الصين فلديها ما لا يقل عن 600 رأس حربى، بزيادة حوالى 100 رأس حربي سنويًا منذ عام 2023.

