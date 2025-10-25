ترامب يعلن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته إلى آسيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال جولته المقررة إلى آسيا.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية مؤخرا بأن مسئولين في إدارة ترامب ناقشوا سرا إمكانية تنظيم لقاء جديد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال مسؤول في البيت الأبيض الشهر الماضي إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال منفتحا على الحوار مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "دون شروط مسبقة".

بدوره، أعرب كيم في تصريحات سابقة عن انفتاحه على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مطلبها بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إدارة ترامب أنها لا تضع "أي شروط مسبقة" لاستئناف الحوار بين ترامب وكيم.

وخلال قمة البيت الأبيض مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج في أغسطس، أعرب ترامب عن أمله في لقاء كيم هذا العام، مما عزز التكهنات بإمكانية سعيه لاستئناف الحوار مع كيم خلال زيارته لكوريا للمشاركة في قمة أبيك المقرر عقدها في مدينة غيونغجو جنوب شرق البلاد في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

يذكر أن آخر اجتماع بين ترامب وكيم عقد عام 2019 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

