بعد انفجاره، إصلاح خط مياه 12 بوصة في المشاية بالمنصورة (صور)

شهدت منطقة المشاية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، انفجار في خط مياه 12 بوصة، وبدأت أعمال الإصلاح الفوري.

الانتهاء من أعمال إصلاح خط ١٢ بوصة بولي إيثيلين

علي الفور بدأت أعمال الإصلاح، وتابع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الدقهلية الانتهاء من أعمال إصلاح خط ١٢ بوصة بولي إيثيلين بـالمشاية بالمنصورة.

وعلى صعيد آخر، تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، محطة الصرف الصحي في عزبة عقل بالمنصورة، للوقوف على حالتها الفنية وكفاءتها في تقديم الخدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ وعدد من المسؤولين.

محافظ الدقهلية يتفقد محطة الصرف الصحي بعزبة عقل بالمنصورة

واطلع محافظ الدقهلية خلال الجولة على مكونات المحطة ومراحل التشغيل، واستمع لشرح من المسؤولين حول طاقتها الاستيعابية الحالية وحالة المعدات، وقدرتها على استيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلى المعوقات التي قد تواجه التشغيل.

تحسين خدمات الصرف الصحي على رأس أولويات المحافظة

وأكد المحافظ أن تحسين خدمات الصرف الصحي يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على دراسة تأهيل المحطة كحل عاجل ودراسة إمكانية تنفيذ محطة رفع جديدة لاستيعاب صرف الكتل السكنية الجديدة بالمنطقة ومشروع تحيا مصر، والعمل على تقييم الوضع الحالي للمحطة بشكل دقيق، ودراسة كافة المقترحات الفنية، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لكافة المحطات.

مزايدة علنية خلال شهر والاستفادة من مواردها

وفي إطار التطوير، كلف المحافظ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتصرف في كافة الخردة والمخلفات المعدنية بموقع المحطة من خلال بيعها في مزايدة علنية خلال شهر والاستفادة من مواردها.

