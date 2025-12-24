متى يجني المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادي؟ مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن المواطن بدأ جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي الخاصة بأنه لا أعباء جديدة على المواطن، العام القادم، مشيرا إلى أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة مع البنك المركزي لتخفيض الديون.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج " على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": “الفترة الماضية كان لازم برنامج الإصلاح الاقتصادي اللى بيه بنينا دولة، لأنه مكنش عندنا دولة، كان عندنا حطام دولة، ومشكلة الديون نعمل حاليا لتخفيضه”.

المدن الجديدة لمواجهة الزيادة السكانية

وأضاف: "إحنا بنعمل المدن الجديدة، لمواجهة الزيادة السكانية، ولذلك الحكومة كانت سباقة بخطوات، لمنع المواطن من اللجوء إلى المناطق العشوائية، لذلك أنشأنا العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وهناك 30 مدينة جديدة الدولة تعمل على إنشائها".



وأوضح: "لولا العاصمة الجديدة مكنش هيكون هناك استثمارات جديدة، وانشاء العلمين الجديدة، جلب الاستثمارات لرأس الحكمة، ومشروعات أخرى والدولة مستمرة فى إنشاء المشروعات القومية".

مصر مقصد سياحي عالمي



وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن مدينة العلمين الجديدة كانت السبب الرئيسي فى زيادة اعداد الحركة السياحية لمصر، ووصلت 18.8 مليون سائح مقارنة إلى 15 مليون سائح فى نفس الفترة من العام الماضي، ومعظم السائحين فى العلمين الجديدة هم من السياحة الخليجية".



وتابع: "مصر تحولت لمقصد سياحي عالمي، والفترة المقبلة سيجني المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادي".



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لا تتضمنان فرض أعباء جديدة على المواطن، مشددًا على أن الدولة حريصة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا ومراعاة البعد الاجتماعي في مختلف السياسات الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

