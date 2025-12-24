مدبولي: 18.8 مليون سائح خلال العام الحالي وزيادة الصادرات غير البترولية 20%

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد السائحين بلغ نحو 18.8 مليون سائح، مقارنة بـ 15 مليون سائح العام الماضي، بما يعكس نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة خلال العام الجاري.

وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف تحقيق طفرات كبيرة في هذا القطاع الحيوي، بما يمكن مصر من جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع العمل على مضاعفة هذه الأرقام بحلول عام 2040، في إطار خطط تطوير شاملة للبنية التحتية والخدمات السياحية.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار جهود التطوير والتوسع في المشروعات السياحية، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر على خريطة السياحة العالمية.

وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة بنسبة 20% في الصادرات غير البترولية خلال الفترة المقبلة، دعمًا للنمو الاقتصادي وتعزيزًا لمصادر النقد الأجنبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.