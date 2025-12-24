الأربعاء 24 ديسمبر 2025
مدبولي: 18.8 مليون سائح خلال العام الحالي وزيادة الصادرات غير البترولية 20%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد السائحين بلغ نحو 18.8 مليون سائح، مقارنة بـ 15 مليون سائح العام الماضي، بما يعكس نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة خلال العام الجاري.

وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف تحقيق طفرات كبيرة في هذا القطاع الحيوي، بما يمكن مصر من جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع العمل على مضاعفة هذه الأرقام بحلول عام 2040، في إطار خطط تطوير شاملة للبنية التحتية والخدمات السياحية.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار جهود التطوير والتوسع في المشروعات السياحية، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر على خريطة السياحة العالمية.

وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة بنسبة 20% في الصادرات غير البترولية خلال الفترة المقبلة، دعمًا للنمو الاقتصادي وتعزيزًا لمصادر النقد الأجنبي.

