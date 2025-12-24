الجيش الأردني: تحييد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية

18 حجم الخط

سوريا، أعلن الجيش الأردني أن قواته تمكنت من تحييد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد الجيش أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود مستمرة لمكافحة التهريب وحماية الأمن الوطني.

الجيش الأردني: العمليات في السويداء تمت بتنسيق مع الشركاء الإقليميين

وأوضح الجيش الأردني أن العمليات تمت بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين لضمان نجاحها، مشيرًا إلى أن القوات استهدفت مصانع ومعامل تُستخدم من قبل جماعات تهريب أسلحة ومخدرات متجهة لـ الأردن، في إطار تنفيذ خطة أمنية شاملة لمراقبة الحدود.

الجيش الأردني: الاعتماد على المعلومات الاستخبارية قبل استهداف تجار الأسلحة والمخدرات في السويداء

وأكد الجيش أن عمليات التدمير والاستهداف تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، ما ساهم في تحييد الشبكات الإجرامية وتقليل تهديدها للأمن الأردني، مؤكدًا استمرار الجهود لملاحقة كافة العناصر المشبوهة ومنع أي نشاطات تهريب مستقبلية عبر الحدود الشمالية.

وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن غارات جوية نفذها الطيران الحربي الأردني استهدفت شبكات لتهريب المخدرات ومزارع تُستخدم لتخزينها في المناطق الشرقية والجنوبية من محافظة السويداء السورية، في إطار عمليات أمنية لملاحقة المهربين ونقاط نشاطهم.

الطيران الحربي الأردني يدمر مزارع تخزين وشبكات تهريب بالسويداء



وبحسب الإعلام السوري، ركزت الغارات الأردنية على مواقع يُشتبه في استخدامها كمراكز تخزين وتجهيز للمخدرات، إضافة إلى مسارات معروفة لعمليات التهريب، ما أدى إلى إلحاق أضرار بهذه الشبكات التي تنشط قرب الحدود السورية الأردنية.

