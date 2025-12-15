الإثنين 15 ديسمبر 2025
الإخبارية السورية: عصابات مسلحة تستهدف مواقع لقوى الأمن بقذائف الهاون بريف السويداء

قصف بقذائف الهاون
قصف بقذائف الهاون يستهدف مواقع لقوى الأمن بريف السويداء
سوريا، أفادت الإخبارية السورية نقلًا عن مصدر أمني، بأن عصابات مسلحة وخارجة عن القانون نفذت هجومًا بقذائف الهاون استهدف مواقع تابعة لقوى الأمن في منطقة تل حديد بريف محافظة السويداء، في تطور يعكس تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوتر الأمني بالمنطقة.

متابعة ميدانية وتحركات أمنية للتعامل مع مصادر القصف

وأوضح المصدر أن القصف طال نقاط تمركز لـ قوى الأمن السورية، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تتابع الوضع ميدانيًا لحظة بلحظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مواقع إطلاق القذائف والتعامل معها، دون الكشف حتى الآن عن خسائر بشرية أو مادية.

استمرار عمليات الرصد والملاحقة لفرض الاستقرار وحماية المدنيين


دمشق، في وقت سابق، أكد المصدر الأمني أن الأجهزة المعنية تواصل عمليات الرصد والملاحقة بحق المجموعات المسؤولة عن الهجوم، ضمن جهود فرض الأمن وبسط الاستقرار في ريف السويداء، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الوضع الأمني أو تهديد سلامة المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية السورية: نضبط النفس بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وهدفنا تحقيق التنمية وعدم الانجرار للرد على خروقات إسرائيلية.

وأضافت الخارجية السورية: إسرائيل لا تريد للحكومة الحالية القيام بواجبها نحو التنمية وتريد زعزعة الاستقرار عبر دعم جماعات انفصالية.

وتابعت: إسرائيل تريد خلق فوضى وحالة من عدم الاستقرار  وأرضنا لن تكون منطلقا لأي أعمال عدائية تجاه دولة أخرى.

