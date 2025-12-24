التلفزيون السوري: غارات جوية أردنية تستهدف شبكات تهريب المخدرات في السويداء

18 حجم الخط

أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن غارات جوية نفذها الطيران الأردني استهدفت شبكات لتهريب المخدرات ومزارع تُستخدم لتخزينها في المناطق الشرقية والجنوبية من محافظة السويداء السورية، في إطار عمليات أمنية لملاحقة المهربين ونقاط نشاطهم.

الطيران الحربي الأردني يدمر مزارع تخزين وشبكات تهريب بالسويداء

وبحسب الإعلام السوري، ركزت الغارات الأردنية على مواقع يُشتبه في استخدامها كمراكز تخزين وتجهيز للمخدرات، إضافة إلى مسارات معروفة لعمليات التهريب، ما أدى إلى إلحاق أضرار بهذه الشبكات التي تنشط قرب الحدود السورية الأردنية.

إجراءات عسكرية أردنية على الحدود مع سوريا بعد الغارات على السويداء

وفي تطور ميداني متصل، ذكرت وسائل إعلام سورية أن الجيش الأردني أطلق قنابل مضيئة على طول الحدود مع سوريا عقب تنفيذ غارات السويداء، في خطوة وُصفت بأنها إجراء أمني احترازي لتعزيز المراقبة ومنع أي تحركات مشبوهة عبر الحدود.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أردني مستمر ضد شبكات تهريب المخدرات والسلاح الناشطة في الجنوب السوري، وسط تأكيدات أردنية سابقة على أن حماية الحدود ومنع تسلل المخدرات تمثل أولوية أمنية قصوى، مع الاستمرار في اتخاذ إجراءات عسكرية عند الضرورة.

الطيران الحربي الأردني ينفذ غارات على مهربي سلاح ومخدرات جنوبي سوريا

الأردن، وأفادت مصادر لقناة العربية بأن الطيران الحربي الأردني نفذ غارات جوية استهدفت مواقع لمهربي سلاح ومخدرات بقرية الشعاب بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة شبكات التهريب عبر الحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.