أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

أكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سجود السهو سُنّة عن النبي ﷺ لتعويض أي نقص أو خلل يقع في الصلاة، مشيرًا إلى أن الأخطاء في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أنواع.

ترك ركن من أركان الصلاة

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أن النوع الأول هو ترك ركن من أركان الصلاة، مثل تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع، السجود، التشهد الأخير، الجلوس الأخير، الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير، والتسليم، مؤكدًا أنه إذا ترك المصلي ركنًا، يجب عليه أن يعود إليه ويكمله، ثم يسجد للسهو قبل السلام.

ترك سنة من سنن الصلاة

وأوضح أن النوع الثاني هو ترك سُنّة من سنن الصلاة، مثل التشهد الأول أو دعاء القنوت في الفجر، مشيرًا إلى أنه إذا نسي المصلي التشهد الأول واعتدل واقفًا، فلا يجوز له الرجوع إليه لأنه دخل في ركن آخر، لكن يُسنّ له سجود السهو قبل السلام.

السجود بعد السلام

وأكد أن الحالة الثالثة تتعلق بالسجود بعد السلام أو قبله، موضحًا أن السجود يكون قبل السلام إذا كان هناك نقص في الصلاة، أما إذا زاد المصلي شيئًا في الصلاة بالخطأ، فيكون السجود بعد السلام. مشيرا إلى أن المصلي عند سجود السهو يمكنه أن يقول: سبحان ربي الأعلى أو سبحان الذي لا يسهو ولا ينام.

التشهد الأخير

وأكد أن التشهد الأخير ركن أساسي من أركان الصلاة، وإذا نسيه المصلي وسلم دون أن يؤديه، فيجب عليه العودة إلى وضع الجلوس، وإتمام التشهد الأخير، ثم الصلاة على النبي ﷺ، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم، مشيرًا إلى أنه إذا لم يفعل ذلك، تكون صلاته غير صحيحة.

و أكد أن المحافظة على الأركان واجبة، ولا يجوز تركها، بينما السنن يمكن تعويضها بسجود السهو دون الحاجة إلى إعادة الصلاة.22

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