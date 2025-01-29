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دين ودنيا

هل نسيان التسبيح في الصلاة يلزمه سجود السهو؟ أمين الفتوى يجيب

أحكام الصلاة
أحكام الصلاة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نسيان التسبيح في الصلاة وهل يلزمه سجود السهو؟

أحكام سجود السهو 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: "نسيانك تسبيحة "سبحان ربي الأعلى" أثناء السجود في الصلاة، في البداية يجب أن تعلمي أن الصلاة التي تتم بدون هذه التسبيحات تكون صحيحة، ولا تأثير على صحة الصلاة نفسها إذا نُسيت التسبيحة أو غيرها من الأذكار في السجود أو الركوع، لكن إذا نُسيت التسبيحة أو أي ذكر، يمكنك تعويض ذلك بسجود السهو".

وأوضح: "أما إذا نسي الإنسان أي ذكر في الصلاة سواء في الركوع أو السجود أو بين السجدتين، فالصلاة صحيحة، ولكن إذا تذكر ذلك بعد الانتهاء من الحركة مباشرة، فهنا ينصح بسجود السهو تعويضًا عن هذا النقص في الذكر".

وأضاف: “تكبيرة الإحرام (الله أكبر عند بداية الصلاة) هي ركن أساسي في الصلاة ولا يجوز نسيانها، أما تكبيرات الانتقال (الله أكبر عند الانتقال من وضع لآخر) فهي سنة وليست ركنًا، وإذا نُسيت، فلا داعي لسجود السهو”.

 

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الشيخ عويضة عثمان السجود في الصلاة برنامج فتاوى الناس دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء سجود السهو

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