جامعة الجلالة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي لعلوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

استضافت جامعة الجلالة النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي لعلوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والمجتمع، بمشاركة واسعة من نخبة الأكاديميين والخبراء، وممثلي المؤسسات الحكومية، والشركاء الدوليين المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وانطلاقًا من استراتيجية الوزارة الداعمة للابتكار، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 نحو بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.

برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس المؤتمر، وأستاذ علوم الذكاء الاصطناعي، ومدير برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية بجامعة الجلالة، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح صناعة عالمية محورية تقود الابتكار والتحول في مختلف القطاعات الصناعية والمجتمعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن انعقاد المؤتمر يعكس التزام الجامعة برؤيتها الاستراتيجية في التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، وتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو بناء منظومة تعليمية قائمة على المعرفة والمهارات المتقدمة.

مبادرات التحول الرقمي في مصر

وخلال الجلسة الافتتاحية، قدّم الدكتور هشام فاروق، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير التكنولوجي، مداخلة تناولت مبادرات التحول الرقمي في مصر، مسلطًا الضوء على مبادرة Digital Egypt Marvels Initiative (DEMI)، موضحًا أنها تُعد من أبرز برامج تنمية المهارات الرقمية، حيث تقدم منحًا دراسية مجانية ممولة من وزارة الاتصالات لطلاب الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، بهدف بناء مهاراتهم التقنية والشخصية على مدار ثلاث سنوات، مع استهداف تدريب 10 آلاف طالب سنويًا.

كما استعرض الإطار العام لمبادرات «أجيال مصر الرقمية – Digital Egypt Generations»، التي تهدف إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر، وتشمل أربع مبادرات رئيسية، مؤكدًا أن هذه البرامج تمثل حجر الأساس في بناء بيئة معرفية تنافس عالميًا وتدعم طموحات الدولة في مجال التحول الرقمي.

أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وشهد المؤتمر عقد جلسات نقاش علمية وورش عمل تطبيقية بمشاركة خبراء محليين ودوليين، تناولت أحدث الاتجاهات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في المجالات الصناعية والمجتمعية، بما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ويدعم جهود التنمية المستدامة وبناء مجتمع معرفي متطور.

وفي إطار مناقشة الأبعاد الإنسانية والمجتمعية للذكاء الاصطناعي، شارك في جلسة نقاش متخصصة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلوكيات البشرية والصحة النفسية كل من الدكتور إبراهيم عطية، جامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة نرمين محمود، مدير مركز السلامة النفسية بجامعة الجلالة، والدكتور أحمد هيكل، والدكتور وائل الرشيدي، حيث تناولت الجلسة التحديات والفرص المرتبطة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الصحة النفسية والسلوك الاجتماعي في العصر الرقمي.

