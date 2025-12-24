مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة القناة يعتمد ضوابط الامتحانات

18 حجم الخط

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، جلسته تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وجاء انعقاد المجلس بإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع، لمتابعة الاستعدادات النهائية للامتحانات، واعتماد الإجراءات التنظيمية اللازمة، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالعملية التعليمية والطلابية.

جانب من الاجتماع،فيتو

واستهل الدكتور محمد عبد النعيم أعمال المجلس بتقديم التهنئة للدكتور محمد أبو العلا، بمناسبة تكليفه وكيلًا لكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة، ومؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به وكلاء الكليات في دعم العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية.

كما قدم نائب رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمود شعيب، وكيل كلية علوم الرياضة لشئون التعليم والطلاب، بمناسبة حصول جامعة قناة السويس على الفئة البرنزية في الأنشطة الطلابية، والفئة الفضية في الاستبيان، خلال فترة توليه منصب منسق عام الأنشطة الطلابية.

إرسال خطاب شكر من وزير التعليم العالى للجامعة

مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز توّج بإرسال خطاب شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي يهنئ فيه جامعة قناة السويس على هذا التميز، ويعكس الجهود المبذولة في دعم ورعاية الأنشطة الطلابية.

وفي السياق ذاته، قدم الدكتور محمد عبد النعيم التهنئة للدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي، بمناسبة تحقيق مركز التحول الرقمي إنجازًا جديدًا بحصوله على المركز الأول على مستوى مراكز التدريب المعتمدة بالجامعات الحكومية المصرية، تقديرًا لتميزه الاستثنائي في تفعيل التدريب والاختبارات الخاصة بشهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC خلال عام 2025.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب رئيس الجامعة أهم ضوابط حسن سير العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة استيفاء طلاب الفرق النهائية لاستبيان الرأي في العملية التعليمية باعتباره أحد المتطلبات الأساسية، إلى جانب التشديد على حظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات بالهواتف المحمولة حتى وإن كانت مغلقة، أو السماعات، أو الساعات، أو النظارات الذكية، نظرًا لما تمثله من أدوات محتملة للإخلال بنزاهة الامتحانات.

اعتماد تشكيل الكنترولات

كما ناقش المجلس اعتماد تشكيل الكنترولات للفصل الدراسي الأول، واعتماد الجدول الزمني لامتحانات متطلبات الجامعة، حيث تقرر أن تبدأ امتحانات متطلبات الجامعة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 ديسمبر، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، وفق ترتيب المواد التالي: اللغة الإنجليزية، ثم القضايا المجتمعية، ثم علم الجودة، ثم الحاسب الآلي، على أن تُعقد امتحانات التخلفات يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تبدأ الامتحانات النظرية للكليات في الفترة من 3 يناير وحتى 22 يناير.

وأكد المجلس، ضمن ضوابط الامتحانات، حظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحان بالهواتف المحمولة حتى وإن كانت مغلقة، كما يُحظر الدخول بالسماعات أو الساعات أو النظارات الذكية، أو اصطحاب أية مذكرات أو مراجع أو أوراق تخص مادة الامتحان أو لا تخصها، مع التشديد على التزام الطلاب بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم سواء في الامتحانات الإلكترونية أو الورقية، والالتزام بأرقام الجلوس المثبتة.

وتضمنت الضوابط ضرورة إظهار الطلاب لتحقيق الشخصية، سواء بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي، عند دخول لجنة الامتحان، وعدم السماح بدخول الطالب في حال عدم التأكد من شخصيته، مع التأكيد على توقيع الطلاب في كشوف الحضور لكل امتحان، حيث يُعد الطالب غائبًا في حالة عدم التوقيع، فضلًا عن الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة والمراقبين والقواعد العامة المنظمة لسير الامتحانات.

منع الاستعارات داخل اللجان

وشدد المجلس على منع الاستعارات بكافة أنواعها داخل اللجان، مثل الممحاة أو المسطرة أو القلم أو الآلة الحاسبة، إلا بعد الحصول على إذن أحد المراقبين، مع حظر الكتابة على طاولات الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها، وحظر إثارة الشغب أو التحدث بصوت عالٍ أو الإخلال بنظام الامتحانات داخل اللجنة، أو التحدث مع الزملاء بمجرد بدء الامتحان وحتى نهايته، فضلًا عن حظر أي خروج عن التقاليد أو الآداب العامة أو عدم احترام المراقبين ولجان الإشراف على الامتحانات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جامعة قناة السويس على إحكام منظومة الامتحانات، وضمان نزاهتها وانضباطها، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، تنفيذًا لتوجيهات إدارة الجامعة ودعمًا لجودة العملية التعليمية.

