هل يجوز ذبح بقرة واحدة لعقيقة أكثر من طفل؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية عمل عقيقة لأكثر من طفل بذبح بقرة واحدة، موضحًا أن العقيقة من السنن المؤكدة، ولها فضل كبير في برّ الأبناء، حيث أنها سبب لنيل شفاعة الطفل لوالديه يوم القيامة، كما أنها تقوي روح البرّ والإحسان بين الأبناء والوالدين، وتعد وسيلة لطعامهم من الحلال.

هل يجوز ذبح بقرة واحدة لعقيقة أكثر من طفل؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الفقهاء أجازوا ذبح العجل أو البقرة بدلًا من الخراف، بحيث يمكن تقسيمها على الأبناء حسب عددهم، بحيث يعادل كل سهم في العجل أو البقرة خروفًا، فيصبح بالإمكان تغطية عقيقة الأبناء الثلاثة من خلال اثنين لكل ولد أو بنت حسب الحاجة، مؤكدًا أن هذا التقدير جائز شرعًا.

دار الإفتاء اشترطت بالنسبة للذبيحة أن يكون وزن العجل أو البقرة لا يقل عن 350 كيلو

وأضاف الشيخ أن دار الإفتاء اشترطت بالنسبة للذبيحة أن يكون وزن العجل أو البقرة لا يقل عن 350 كيلو، أو أن يكون قد بلغ سنتين، مراعاة لتغير طرق التغذية والعلف عن السابق، ولضمان سلامة الذبيحة وجودتها، مؤكدًا أن القيام بالعقيقة يعكس حرص الوالدين على برّ أبنائهم ويُسهم في تعظيم الأجر والثواب حتى لو كان الطفل قد توفي قبل اليوم السابع من ولادته، حيث الأفضل عمل العقيقة لتكون شفيعة للوالدين يوم القيامة وفق جمهور الفقهاء.

