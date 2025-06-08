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ما حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟، الأزهر يحسم الجدل

أحكام الأضحية، فيتو
أحكام الأضحية، فيتو

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه: "هل يجوز لي ذبح ذبيحة واحدة بنِيَّة الأضحية والعقيقة؟"، وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي: 

 

حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية 

الأصل انفراد كل من الأضحية والعقيقة لاختلاف سببهما، وهو رأي غالب الفقهاء.

وإذا كان المضحي لا يستطيع أن يشتري ذبيحتين، واجتمعت العقيقة مع وقت الأضحية، جاز له الاشتراك في ذبيحة تجزئ عن أكثر من واحد إلى سبعة أشخاص كالبقرة، بحيث يكون جزء منها بنِيَّة العقيقة، وجزء منها بنِيَّة الأضحية، وهو مذهب الشافعية، وكذا الحنفية، وهو المختار للفتوى.


والجمع بين نِيِّة العقيقة ونِيِّة الأضحية في الذبيحة الواحدة التي تُجزئ عن شخص واحد كالشاة؛ جائز على قول الحنفية، والحنابلة في رواية، وهو المُفتَى به كذلك

وقت انتهاء ذبح الأضحية

وفي سياق متصل، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن وقت انتهاء ذبح الأضاحي، موضحا الفرق بين رأي جمهور الفقهاء ومذهب الشافعية في هذا الشأن.


وأكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن وقت ذبح الأضحية بدأ من بعد صلاة العيد، وينتهي- عند جمهور الفقهاء- عند مغيب شمس ثاني أيام التشريق أي «ثالث أيام العيد». 

وأوضح المركز أن الشافعية ينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيب شمس ثالث أيام التشريق «رابع أيام العيد».

 

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