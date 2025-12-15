الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات المتهم بقتل شقيقته لخلافات أسرية بالعمرانية

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة، وبها سحجات في الرقبة.

تبين أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة لخلافات أسرية، وقرر المتهم خلال التحقيقات بأنه على خلافات أسرية متكررة نشبت بينه وبين شقيقته المجني عليها، تطورت في يوم الحادث إلى مشادة كلامية حادة داخل شقتها.

وأضاف المتهم أنه فقد السيطرة على أعصابه أثناء الخلاف، وتعدى على شقيقته، مما أسفر عن إصابتها وإحداث السحجات التي وجدت بالرقبة، مؤكدا أنه لم يكن يقصد قتلها، إلا أن المشاجرة تطورت بصورة مفاجئة، وانتهت بوفاتها، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء أهل المتوفاة وشهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

بلاغ العثور على جثة سيدة بالجيزة 

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوجود جثة سيدة داخل شقتها بدائرة القسم.

وعلى الفور، وجه العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث العمرانية، والرائد مصطفى عاطف، معاون أول القسم، والقوة المرافقة لهم بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وعند وصولهم، تبين وجود جثة ربة منزل تبلغ من العمر 30 عاما، بها سحجات في الرقبة وآثار عضة على لسانها، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت النيابة العامة في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة قسم العمرانية

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

50 جنيها دفعة واحدة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الإثنين بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه اليوم الإثنين

50 جنيها دفعة واحدة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الإثنين بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار الخردة اليوم الاثنين 15-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.73 جنيهات في البنك المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads