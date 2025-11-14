الجمعة 14 نوفمبر 2025
خارج الحدود

نيويورك تايمز: ويتكوف يخطط للاجتماع برئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية

أفادت وكالة "نيويورك تايمز"، مساء اليوم الجمعة، عن مصادر أن  المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يخطط للاجتماع برئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية.

وقبل وقت سابق من اليوم أبلغت أطراف أمريكية مقربة من المبعوث ستيف ويتكوف بأن الرئيس دونالد ترامب لديه توجيه مباشر بشأن توفير حال يعزز ضمانات مغادرة مقاتلين من حركة حماس عالقون في مدينةرفح.


والإنطباع لدى الوسطاء في غرفة عمليات القاهرة أن الإدارة الأمريكية حريصة جدا على أن لا يؤدي ملف أعضاء كتائب القسام العالقون في رفح تحت الأنفاق وفي ظل حصار عسكري إسرائيل إلى تفجير الإتصالات والوساطات وأن لا يعمل على إيقاف المبادرة وعودة الخيارات العسكرية.

ويتكوف أبلغ الوسطاء وبالتالي المقاومة الفلسطينية أن ترامب سيتكفل بالضغط على الحكومة الإسرائيلية بشأن ملف مقاتلي رفح لإخراجهم بضمانات ما سمي ب”العفو” عنهم في حال تسليم السلاح لكن يتعين على حركة حماس ان تقدم من جانبها بعض التنازلات لإقناع الإسرائيليين والعودة لبروتوكولات وقف إطلاق النار والتمهيد لإنطلاق المرحلة الثانية.

