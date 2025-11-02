الأحد 02 نوفمبر 2025
رئيس الأسقفية ينصب هانئ شنودة عميدًا جديدًا لكاتدرائية جميع القديسين

ترأس رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات تنصيب العميد "رتبة كنسية" القس هانئ شنودة، عميدًا لكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بحضور المطران الدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي، مع قساوسة الكنيسة الأسقفية.

قدم رئيس الأساقفة العميد هانئ لأعضاء الكنيسة قائلًا: أبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر هي التابعة لإقليم الإسكندرية، وهي جزء من الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، تعبد الإله الواحد الحقيقي، الأب والإبن والروح القدس، وتعترف بالإيمان المعلن في الكتاب المقدس وفي قوانين الإيمان وهذا الإيمان تعلنه الكنيسة مجددًا من جيل إلى جيل، ونحن بإرشاد الروح القدس نشهد للحق المسيحي في قوانين الإيمان التاريخية وبنود الإيمان التسعة والثلاثين، وكتاب الصلاة العامة ونظام رسامة الأساقفة والقسوس والشمامسة. 

وتحدث رئيس الأساقفة في عظته قائلًا: في الإصحاح الخامس من إنجيل لوقا نرى لحظة فاصلة في حياة سمعان"بطرس"، إذ تحوّل من صياد سمك إلى تلميذ للمسيح. كان سمعان رجلًا بسيطًا يعمل ليعول أسرته، لكن المسيح دخل إلى حياته ليقوده إلى عمق جديد من الإيمان والتكريس. وسط الزحام الذي كان يتبع المسيح ليسمع تعليمه.

واختتم: اختار الرب سمعان ليكلمه بكلمة خاصة «ابعُدْ إلَى العُمقِ»، وهي دعوة للطاعة والثقة، دعوة للانتقال من الاعتماد على الخبرة البشرية إلى الثقة الكاملة في كلمة الله. ورغم أن الوقت والمكان لم يكونا مناسبين للصيد، أطاع سمعان قائلًا: «علَى كلِمَتِكَ أُلقي الشَّبَكَةَ»، فامتلأت الشباك بسمك كثير.

أعلن العميد هانئ أمام الحضور في نهاية القداس قائلًا: أؤكد وأعلن إيماني في الإيمان المعلن في الكتاب المقدس وقوانين الإيمان وعقيدة الكنيسة الأسقفية وفي كتاب الصلاة العامة وممارسة الأسرار، واتعهد باستخدام نظم العبادة المُصرح بها في الصلوات المعترف والمسموح بها في الكنيسة الأسقفية.

