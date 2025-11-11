رئيس الأسقفية يعين رئيسا جديدا لمجلس قساوسة الخدمة السودانية

18 حجم الخط

كلف رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، القس الدكتور ياسر كوكو بالخدمة كرئيس لمجلس القساوسة بكاتدرائية جميع القديسين، وهي الرتبة المعروفة في الكنيسة الأنجليكانية باسم "أرشيديكون" وذلك بصلاة القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

تحدث رئيس الأساقفة في عظته قائلًا: نتأمل في الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا نرى واحدة من أعمق الصلوات التي رفعها السيد المسيح، إنها لحظة مقدسة تكشف عن عمق المحبة الإلهية التي تربط الآب بالابن، وتضُمّنا نحن أيضًا في هذه الشركة المقدسة. فالمسيح في هذه الصلاة لا يطلب لنفسه، بل من أجل أحبائه الذين أعطاهم له الآب، معلنًا أننا لسنا غرباء أمام الله، بل شعبه الخاص الذي يحبه ويحفظه. إنها صلاة تعبّر عن علاقة حية مليئة بالمحبة، حيث يعلن الابن امتلاكه لنا كعطية ثمينة من الآب، ويؤكد أن حياتنا في يديه محفوظة ومقدّسة بالحق.

وأستكمل: وفي هذه الصلاة نسمع المسيح يقول: «وَأَنَا مُمَجَّدٌ فِيهِمْ»، وهنا يكشف الرب عن هدفه فينا، أن يتمجّد من خلال حياتنا وسلوكنا. فتمجيد المسيح لا يكون بالمظاهر أو الامتلاك، بل بتغيير القلب وطاعة الكلمة. يتمجّد فينا عندما نحيا بالقداسة والوداعة والمحبة، وعندما نسمح له أن يغيّرنا بروحه القدوس لنصير شبهه. فكل من يؤمن بالابن له حياة أبدية، وهذه الحياة تُثمر سلامًا وفرحًا في القلب، وتجعلنا شهودًا لمجده في العالم. دعوتنا أن نحيا كأبناء محبوبين، نُظهر محبته في الخدمة، ونرفع اسمه في كل ما نفعل، حتى يتمجد المسيح فينا كما تمجد الآب فيه.

قدم رئيس الأساقفة القس الدكتور ياسر كوكو لأعضاء الكنيسة قائلًا: أبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر هي التابعة لإقليم الإسكندرية، وهي جزء من الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، تعبد الإله الواحد الحقيقي، الأب والإبن والروح القدس، وتعترف بالإيمان المعلن في الكتاب المقدس وفي قوانين الإيمان وهذا الإيمان تعلنه الكنيسة مجددًا من جيل إلى جيل، ونحن بإرشاد الروح القدس نشهد للحق المسيحي في قوانين الإيمان التاريخية وبنود الإيمان التسعة والثلاثين، وكتاب الصلاة العامة ونظام رسامة الأساقفة والقسوس والشمامسة.

حضر مراسم الاحتفال: المطران فجاك أفجاني، مطران بإقليم السودان، المطران بيتر، مطران كنيسة إفريقيا العالمية، المستشار القانوني سايمون جوزيف، مايكل ماثيانق، الملحق الثقافي لسفارة جنوب السودان.

الجدير بالذكر أن منصب أرشديكون الخدمة السودانية هو من يساعد المطران في القيام بالدور الرعوى تجاه القسوس السودانيين وعائلاتهم، ويعمل مع مطران الأبروشية في برامج تطوير القادة والخدام السودانيين والتعليم المستمر، ويتطلع بمهام إشرافية خاصة في الأبروشية بتوجيه من مطران الأبروشية، ويقوم بدور رئيسي في تحقيق رؤية الأبروشية "كنيسة حية لمجتمع أفضل" ويشارك في الإرسالية، والإشراف الرعوي، والأمور الإدارية لخدمة السودانيين بالأبروشية.

