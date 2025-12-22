رئيس الأسقفية: قصة المجوس في ميلاد المسيح تمثل خبرة إنسانية متكررة

18 حجم الخط

ترأس رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، احتفال الكنيسة السنوي بميلاد السيد المسيح على أضواء الشموع، والذي يُقام قبيل عيد الميلاد المجيد. وشمل الاحتفال تقديم مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب قراءات من الكتاب المقدس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

قصة المجوس

قال رئيس الأساقفة في عظتهِ: إن قصة المجوس تمثل خبرة إنسانية متكررة يعيشها كثيرون، حين يقودهم الرجاء إلى توقعات كبيرة، ثم يفاجئهم واقع بسيط أو مؤلم. فالمجوس تبعوا النجم بحثًا عن ملك، لكنهم وجدوا طفلًا في مذود. ميلاد المسيح يكشف حضور الله في أماكن غير متوقعة، داعية إلى عدم ربط الإيمان بالمظاهر أو بالنجاح الظاهر.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن المجوس قدّموا نموذجًا للإيمان العملي، إذ واصلوا البحث عن الله رغم الحيرة، وقدموا أفضل ما لديهم دون تردد، ثم استجابوا لإرشاد الله بتغيير مسارهم. ولفت رئيس الأساقفة في عظته إلى أن الإحباط لا يجب أن يؤدي إلى الانسحاب، بل يمكن أن يكون نقطة انطلاق جديدة.

واختُتم عظتهِ مشددًا على أن جوهر عيد الميلاد يكمن في تحويل الألم والخيبة إلى رجاء، ورؤية الله حاضرًا وسط المعاناة. وأكد أن الميلاد الحقيقي يبدأ عندما يثق الإنسان في أن ما يجده مع الله قد يكون أعظم بكثير مما كان يتوقعه.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، تحتفل بالقداس الرسمي لعيد الميلاد المجيد ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

