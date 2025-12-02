رئيس الأسقفية: التعليم خطوة محورية لخدمة الكنيسة في إفريقيا

18 حجم الخط

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في افتتاح البرنامج الأكاديمي الذي نظمته كلية اللاهوت الأسقفية بالشراكة مع كلية Beeson Divinity School بالولايات المتحدة الأمريكية وWittenberg Center for Reformation Studies، لإطلاق برنامج الدكتوراه في الخدمة (DMin) المخصص للقساوسة والمطارنة من مختلف أنحاء إفريقيا، وذلك بحضور الدكتور شادي منير مدير كلية اللاهوت الأسقفية.

خدمة الكنيسة

وأعرب الدكتور سامي فوزي عن بالغ سعادته بانطلاق البرنامج، مؤكدًا أنه يمثل «خطوة محورية في خدمة الكنيسة داخل إفريقيا»، مشيرًا إلى أن إطلاقه جاء ثمرة سنوات من التخطيط والصلاة والعمل المشترك بين الشركاء.

ويهدف البرنامج إلى إعداد قادة الكنيسة إعدادًا أكاديميًا وروحيًا متكاملًا على مدار خمس سنوات من الدراسة تشمل موضوعات متنوعة في اللاهوت وتاريخ الكنيسة والخدمة الرعوية. كما يركز على تزويد القادة بالمعرفة والخبرة اللازمة لإدارة المؤسسات والهيئات اللاهوتية التي يشرفون عليها.

وشهد البرنامج مشاركة وفود كنسية من أوغندا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وبوروندي ورواندا وتشاد والسودان، في إطار التعاون وتبادل الخبرات داخل القارة.

تجدر الإشارة إلى أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005، وتعمل من خلال ثلاث مستويات تعليمية: المستوى المركزي بكلية القديس أثناسيوس بالقاهرة والإسكندرية، والمستوى الإيبارشي لكليات القديس كبريانوس بتونس والقديس فرومنتيوس بجامبيلا في إثيوبيا، بالإضافة إلى المستوى الثالث الذي يضم مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة، ضمن رؤية شاملة لدعم التعليم اللاهوتي في إفريقيا.

