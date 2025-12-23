"ناقد ومشروع" يتناول أعمال سيد ضيف الله في "بيت الشعر العربي"

18 حجم الخط

ينظم بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من برنامج "ناقد ومشروع"، حيث يناقش المشاركون في الأمسية كتب وأعمال الناقد سيد ضيف الله، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري، بمقر بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة بحي الأزهر بالقاهرة.

أمسية ناقد ومشروع

ويشارك في الأمسية كل من: الناقد سعيد المصري، الناقد خيري دومة، الناقد محمد عبد الباسط عيد، الناقدة نهلة راحيل، ويدير الجلسة الناقد أحمد حسن عوض.

كتب الناقد سيد ضيف الله

ويتناول المشاركون نقد وتحليل الكتب التالية للناقد الدكتور سيد ضيف الله، وهي "السرد والخصوصية الثقافية"، "آليات السرد بين الشفاهية والكتابية"، "صورة الشعب دراسة في النقد الثقافي"، "الرواية التاريخية النسوية"، "نقد النقد الأدبي"، "الآخر في الثقافة الشعبية".

كتاب السرد والخصوصية الثقافية

ومن أبرز كتب الدكتور سيد ضيف الله هو كتاب “السرد والخصوصية الثقافية”، حيث يتناول العلاقة بين الثقافة والسرد.

وقد جمع المؤلف في بحثه عن الخصوصية السردية بين روايات لأجيال مختلفة تنتمي لتنويعات مختلفة في العلاقة بين السرد والمكان.

وتلك الروايات يمكن أن تكشف عن مشترك ثقافى بين المحسوبين على الأقليات والمحسوبين على الأغلبيات.. هذا المشترك الثقافى استعداد دائم لترسيخ مركزية داخل الهوامش يصاحبه استعداد دائم للضج من المركزيات المطوقة لنا كأفراد.

وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول.. الفصل الأول يتناول الخصوصية الثقافية لسرد الشئون المحلية (فانيليا – كيد النسا – العمة اخت الرجال)، والفصل الثاني النوبة والهوية السردية (يحيى مختار نموذجا)، أما الفصل الثالث فيتناول السرد وثقافة الأم في قصص "شهوة الملائكة" لسعاد سليمان، وأخيرا الفصل الرابع يتحدث عن النظام العالمي للرواية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.