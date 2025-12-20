السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة الراحلة سمية الألفي

سمية الألفي
سمية الألفي
18 حجم الخط

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنانة الراحلة سمية الألفي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما. 

نقابة الممثلين تنعي سمية الألفي 

وجاء في بيان النقابة: "إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة سمية الألفي.. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي إلى أسرتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون". 

الفنانة سمية الألفي 

ولدت الفنانة الراحلة بمحافظة الشرقية عام 1953، وحصلت على الليسانس من كلية الآداب (قسم علم الاجتماع) من جامعة القاهرة. قبل أن تلتحق بمجال الفن خلال سبعينيات القرن الماضي من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية (أولاد علي بمبة) عام 1976، ثم فيلم (الحساب يا مدموزيل) بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. 

ومن أبرز أعمالها: علي بيه مظهر و40 حرامي، الرايا البيضا، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية. 

قدمت سمية الألفي خلال مسيرتها الفنية أكثر من 100 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، وتميزت بقدرتها على التحول بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية ببراعة، كما شاركت في مسلسلات رمضانية ناجحة مثل "العطار والسبع بنات".

تزوجت سمية الألفي من الراحل  فاروق الفيشاوي عام 1974، وهي والدة الفنان أحمد الفيشاوي. كما تزوجت في مرحلة لاحقة من مودي الإمام ومدحت صالح والمخرج جمال عبد الحميد.

وقبل ست سنوات دخلت الفنانة الراحلة  سمية الألفي في صراع مع مرض السرطان، ما كان سببا في ابتعادها عن الوسط الفني بشكل كامل.

وفي شهر أكتوبر الماضي حرصت الفنانة الراحلة على الظهور في لوكيشن تصوير مسلسل سفاح التجمع دعما لبطل المسلسل أحمد الفيشاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة سمية الالفي الفنانة الراحلة سمية الألفي نقابة المهن التمثيلية سمية الألفي

الأكثر قراءة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

الزمالك يصطدم بحرس الحدود في كأس عاصمة مصر الليلة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حصاد 2025، السيسي وترامب يقودان تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية واستقرار الشرق الأوسط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads