نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة الراحلة سمية الألفي

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنانة الراحلة سمية الألفي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما.

نقابة الممثلين تنعي سمية الألفي

وجاء في بيان النقابة: "إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة سمية الألفي.. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي إلى أسرتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنانة سمية الألفي

ولدت الفنانة الراحلة بمحافظة الشرقية عام 1953، وحصلت على الليسانس من كلية الآداب (قسم علم الاجتماع) من جامعة القاهرة. قبل أن تلتحق بمجال الفن خلال سبعينيات القرن الماضي من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية (أولاد علي بمبة) عام 1976، ثم فيلم (الحساب يا مدموزيل) بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعمالها: علي بيه مظهر و40 حرامي، الرايا البيضا، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية.

قدمت سمية الألفي خلال مسيرتها الفنية أكثر من 100 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، وتميزت بقدرتها على التحول بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية ببراعة، كما شاركت في مسلسلات رمضانية ناجحة مثل "العطار والسبع بنات".

تزوجت سمية الألفي من الراحل فاروق الفيشاوي عام 1974، وهي والدة الفنان أحمد الفيشاوي. كما تزوجت في مرحلة لاحقة من مودي الإمام ومدحت صالح والمخرج جمال عبد الحميد.

وقبل ست سنوات دخلت الفنانة الراحلة سمية الألفي في صراع مع مرض السرطان، ما كان سببا في ابتعادها عن الوسط الفني بشكل كامل.

وفي شهر أكتوبر الماضي حرصت الفنانة الراحلة على الظهور في لوكيشن تصوير مسلسل سفاح التجمع دعما لبطل المسلسل أحمد الفيشاوي.

