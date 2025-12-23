نقابة المهن السينمائية تنعي الماكيير محمد عبد الحميد

18 حجم الخط

نعت نقابة المهن السينمائية الماكيير الراحل محمد عبد الحميد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وقالت النقابة في بيان النعي: “ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الأستاذ محمد عبد الحميد، خبير الماكياج السينمائي ابن شقيقة الزميل الدكتور محمد عشوب، خبير الماكياج العالمي”.

وكشف البيان عن تفاصيل الجنازة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025 بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في ٦ أكتوبر.

رحيل محمد عبد الحميد

رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، الماكيير الراحل محمد عبد الحميد، والد الفنان الشاب أحمد عبد الحميد، والذي يُعد واحدًا من أبرز المشاركين في الأعمال الفنية خلف الكاميرا في الدراما والسينما المصرية، حيث نجح على مدار سنوات طويلة في ترك بصمة واضحة من خلال فن الماكياج، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في بناء الشخصيات وزيادة مصداقيتها.

وبدأ محمد عبد الحميد مشواره الفني كمساعد ماكيير في عدد من الأعمال المهمة، من بينها أفلام ملف سامية شعراوي، وزوجة رجل مهم، والإرهاب وكابوريا، وهي تجارب منحته خبرة مبكرة وتعاملا مباشرا مع كبار نجوم وصناع السينما.

وجاءت الانطلاقة الحقيقية عام 1991، عندما كان مسلسل ضمير أبلة حكمت نقطة تحوله، حيث عمل خلاله كماكيير رئيسي، لينطلق بعدها في مسيرة طويلة من الأعمال البارزة.

وشارك محمد عبد الحميد في تنفيذ الماكياج لعدد من الأعمال الفنية الهامة من أبرزها فيلم آيس كريم في جليم ومسلسل رد قلبي ومسلسل العطار والسبع بنات ومسلسل ذات (بنت اسمها ذات) ومسلسل القاهرة: كابول ومسلسل النمر وغيرها وتميز في هذه الأعمال بقدرته على تقديم ماكياج يخدم الدراما ويعكس طبيعة كل حقبة وشخصية بدقة واحترافية، كما كان ماكيير لفنانين بعينهم خلال عدد من الأعمال الفنية مثل تنفيذه لماكياج محمد رمضان في مسلسل ملحمة موسى وماكياج الفنانة ميرفت أمين في مسلسل بالحجم العائلي ومسلسل لا تطفئ الشمس.

ويعد مسلسل الغرفة 207 آخر محطاته الفنية وهو عمل عرض عام 2022 ونال اهتمامًا كبيرًا من الجمهور والنقاد، وقدم عبد الحميد خلاله تجربة مميزة في تصميم الماكياج بما يتناسب مع الطابع النفسي والغموض الذي يميز العمل.

أحمد عبد الحميد يعلن وفاة والده

كان الفنان الشاب أحمد عبد الحميد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والده.

ونعى الفنان أحمد عبد الحميد والده بكلمات مؤثرة، كما كشف عن موعد صلاة الجنازة.

وكتب أحمد عبد الحميد: “بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله / محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفنى صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد”.

مشاركة أحمد عبد الحميد في مسلسل ابن النادي

يعتبر مسلسل ابن النادي أحدث مشاركات أحمد عبد الحميد الفنية، وتدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يقدم قصة شاب بسيط يعيش حياة هادئة، قبل أن تنقلب أوضاعه رأسًا على عقب بعد أن يرث بشكل غير متوقع إدارة نادٍ رياضي شعبي إثر وفاة أحد أقاربه.

ذلك الميراث يضعه في مواجهة مسؤولية جسيمة لم يكن مستعدًا لها، ليصبح المسؤول الأول عن النادي وما يترتب على ذلك من تحديات يومية ومواقف معقدة تمزج بين الكوميديا والدراما، ومن خلال هذه الأحداث، يسلط العمل الضوء على ما يواجهه الشباب من صعوبات عند خوض تجارب جديدة، وكيفية تعاملهم مع الضغوط والمسؤوليات. ومسلسل ابن النادي ينتمي لعالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط بما يسمح للجمهور بمتابعة أحداث مكثفة.

يشارك في بطولة مسلسل ابن النادي مجموعة من النجوم، حيث يتصدر العمل الفنان أحمد فهمي في دور لاعب كرة قدم ضمن فريق نادي "الشعلة"، ويشاركه البطولة كل من: حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، بالإضافة إلى النجمة سينتيا خليفة، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

