تأجيل طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض فرع أكتوبر لـ 3 فبراير

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة مجلس الدولة بمدينة الرحاب، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ضد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك طعنًا على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانًا، والمقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها، لجلسة 3 فبراير المقبل.

وحضر عن نادي الزمالك المستشار كمال شعيب، والمحامي محمد عناني، ومحامين من الادارة القانونيه للنادى، الذين قدموا مرافعة شفهية استمرت قرابة 40 دقيقة، دافعو فيها بانعدام القرار المطعون عليه وصدوره من غير مختص بإصداره، ومخالفة القرار المطعون للائحة العقارية والاجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

وتمسك الدفاع بعدم انتهاء مهلة تنفيذ الاعمال المقررة الممنوحه للنادى.

وفي وقت سابق كشف أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن إمكانية اتخاذ قرار بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بمنطقة ميت عقبة خلال شهر أغسطس المقبل، في حال عدم التزام النادي بسداد القسط الأخير المستحق للوزارة.

قيمة القسط المتبقي على الزمالك لصالح الأوقاف

وأوضح رسلان، في تصريحات تلفزيونية، أن القسط المتبقي على نادي الزمالك لصالح وزارة الأوقاف يبلغ 875 ألف جنيه، مؤكدًا أن عدم السداد قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية، من بينها سحب جزء من أرض النادي.

