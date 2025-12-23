تأجيل دعوى أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية لـ 23 فبراير

18 حجم الخط

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، وكيلا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والتي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، لجلسة 23 فبراير المقبل 2026، للإطلاع على تقرير مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري.

دعوى أصحاب المعاشات

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الإجتماعى وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.

الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

وتابعت أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.

