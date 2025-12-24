الأربعاء 24 ديسمبر 2025
كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين فاركو وإنبي في الشوط الأول

فاركو ضد إنبي، فيتو
فاركو ضد إنبي، فيتو
18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة فاركو أمام إنبي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

 

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حمزة الجمل عن تشكيل فريقه لخوض مباراة فاركو المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر

تشكيل إنبي أمام فاركو 

دخل فريق إنبي مباراته أمام فاركو في كأس عاصمة مصر بتشكيل مكون من:

جاء تشكيل إنبي كالتالي:

خط الدفاع: مروان داود – أحمد صبيحة – مهند فرج – حازم تمساح.

خط الوسط: زياد كمال – علي محمود – أحمد العجوز – أحمد إسماعيل.

خط الهجوم: حامد عبد الله – أحمد زكي.

وجلس على مقاعد البدلاء، رضا السيد وأحمد كفتة ومحمد عماد وعلي إيهاب ومحمد سمير سعد وعمر أسامة حسن وسليماني جاربا ومحمد حمدي وأقطاي عبد الله.

حمزة الجمل، فيتو
حمزة الجمل، فيتو

تشكيل فاركو أمام إنبي

في المقابل، أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو تشكيلة فريقه لمواجهة إنبي والذي ضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد دعدو

الدفاع: بابكار نداي - محمد حسين - معاذ أحمد - 

الوسط: أحمد شعبان - أحمد محمد فؤاد - ياسين الملاح - أحمد البحراوي - وليد مصطفى

الهجوم: كريم الطيب - محمود فرحات 

 

مباراة فاركو وإنبى

ويسعى فاركو بقيادة أحمد خطاب إلى الحفاظ على صدارة المجموعة ونفس الحال إنبي بقيادة حمزة الجمل.

ويعد اللقاء متكافئا، حيث يبحث فيه الفريقان عن الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى والتي يحتلاها برصيد 6 نقاط.

وفاز فاركو في المباراتين الماضيتين على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدفين، وعلى غزل المحلة في الجولة الثانية بهدف مقابل لا شيء، وفاز إنبي على الأهلي بهدف، وعلى طلائع الجيش 2-1.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة- 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

وتضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

