رئيس البورصة يستقبل نظيره العماني لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية اليوم الأربعاء، الموافق 24-ديسمبر-2025، مازن الوظائفي - رئيس بورصة عمان، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين أسواق المال العربية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين البورصتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير آليات التداول، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، ودعم جهود تعزيز كفاءة الأسواق، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز السيولة وتحسين بيئة العمل داخل أسواق المال.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الترويج المشترك، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، بما يدعم التكامل بين أسواق المال العربية ويعزز من دورها في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح المستثمرين ويعزز من تنافسية الأسواق المالية في المنطقة.

