السعودية تستدعي 40 شخصًا شاركوا في نشر محتوى من شأنه الإثارة والتأجيج

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في السعودية عن استدعاء 40 شخصا على خلفية مشاركتهم في نشر محتوى إعلامي مخالف من شأنه إثارة التأجيج والتحريض وبث الفرقة والكراهية.

المخالفون انتهكوا الفقرة الرابعة من نظام الإعلام المرئي والمسموع

وأوضحت الهيئة أن "المخالفين انتهكوا الفقرة الرابعة من نظام الإعلام المرئي والمسموع، والتي تحظر التعرض لأي محتوى يثير النعرات أو يهدد السلم المجتمعي، إلى جانب مخالفة الفقرة العاشرة من النظام ذاته، التي تنص على منع بث أو نشر معلومات كاذبة لا تستند إلى وقائع موثوقة".

تعزيز الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في المحتوى الإعلامي

وأكدت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق الأنظمة المعمول بها، وتعزيز الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في المحتوى الإعلامي"، مشددة على "أهمية التقيد بالأنظمة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويمنع تداول المعلومات المضللة".

محتوى الهدف منه التجييش والتأليب والتحريض ضد الأنظمة

وذكرت أنه "تم حذف حسابات 9 أشخاص ومنع ظهورهم إعلاميا وتغريمهم، حيث ارتكبوا مخالفات: نشر محتوى الهدف منه التجييش والتأليب والتحريض ضد الأنظمة، والتسلق على القضايا الاجتماعية لتحقيق مكاسب شخصية مثل زيادة أعداد المشاهدات والمتابعين".

إعدام مواطن مصري في السعودية لهذا السبب

وعلى الجانب الآخر أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الخميس قبل الماضى، بيانا رسميا أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق (م. م. ح.)، مصري الجنسية، في منطقة مكة المكرمة.

وأشار البيان إلى الآيات القرآنية التي تحذّر من الإفساد في الأرض، ومنها قول الله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، وقال تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)، وقال تعالى: (والله لا يحب الفساد)، وقال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

البيان أن الجاني (م. م. ح.) قد أقدم على جلب وتلقي أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة بقصد الترويج، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وكشف التحقيق معه عن تورطه في الجريمة، فتمت إحالته إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا يقضي بثبوت التهمة عليه وقتله تعزيرًا.

