الأرصاد السعودية: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودى اليوم الأربعاء، من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تبين أن الحالة ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية قد توقع فى تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الجوف

وتابع المركز الوطنى للأرصاد أن حالة الطقس اليوم فى السعودية تشهد سيول على مناطق جازان، عسير، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية، فى حين تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة ونجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

زلزال يضرب المنطقة الشرقية بالسعودية بقوة 4 ريختر

وعلى الجانب الآخر، سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية صباح يوم الأربعاء في المنطقة الشرقية، عند الساعة 01:11 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الهيئة أن مركز الهزة وقع على بُعد نحو 9 كيلومترات شرق مدينة حرض، وبلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر، دون ورود تقارير فورية عن أضرار أو خسائر بشرية.

