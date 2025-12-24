رئيس البورصة المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر

18 حجم الخط

وقع اليوم الأربعاء، الموافق 24 ديسمبر 2025، الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بروتوكول تعاون بين البورصة والجمعية، وذلك في إطار حرص البورصة المصرية على تعزيز دور سوق رأس المال في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع نطاق التعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور الدكتور المهندس وائل الخولي نائب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وأيمن طه مستشار رئيس البورصة لتطوير الأعمال والترويج، وكل من: وسام صبري مدير عام مكاتب التمثيل الخارجية، ومروة الباز مدير عام التسويق والثقافة المالية، وأحمد البشير – مدير إدارة الترويج، ومروة مجدي بإدارة الترويج، وبسمة شوقي بمكاتب التمثيل الخارجية.



يأتي هذا البروتوكول ضمن خطة متكاملة لتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من سوق رأس المال، وتشجيع الكيانات الصناعية والاستثمارية على الاستفادة من البورصة المصرية كمنصة تمويل رئيسية للنمو والتوسع، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأعرب الدكتور إسلام عزام، عن امتنانه لتوقيع البروتوكول مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة نحو تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين ونشر الوعي بأهمية سوق رأس المال كأداة فعالة للتمويل والنمو المستدام، لا سيما في المناطق الصناعية.

وأشار الدكتور عزام إلى أن البروتوكول يؤكد على أهمية الشراكة والتعاون بين البورصة والمستثمرين لتعزيز ثقافة الاستثمار وتنمية السوق في إطار دعم استراتيجية الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في تمويل النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس البورصة أن البورصة المصرية تعمل بشكل مستمر على توسيع قاعدة الشركات المقيدة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، كما تهدف البورصة إلى دعم نمو رأس المال وتطوير أساليب التداول من خلال تبني أدوات مالية وتقنيات حديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.

كما تدعم البورصة استراتيجيات الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع الادخار والاستثمار في الأوراق المالية عبر القنوات الرسمية، مع تبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز معايير الإفصاح والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة تنافسيته.

وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والتعريف بمزايا القيد والتداول في البورصة المصرية، ودعم الشركات الراغبة في القيد أو زيادة رؤوس أموالها.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ومحتوى تثقيفي عن أساسيات الاستثمار، ومزايا وإجراءات وقواعد القيد، والآليات والأدوات المالية الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

