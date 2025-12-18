محافظ الدقهلية يكرم اثنين من أبناء المحافظة بطلي العالم في الكاراتيه وكمال الأجسام (صور)

18 حجم الخط

كرَّم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اثنين من أبطال العالم في الكاراتيه وكمال الأجسام، تقديرًا لإنجازاتهما المشرفة التي حققاها على الساحة الدولية، بحضور النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

تكريم اللاعبة أحلام حمدي إبراهيم، لاعبة نادي جزيرة الورد

شمل التكريم، اللاعبة أحلام حمدي إبراهيم، لاعبة نادي جزيرة الورد ومنتخب مصر للكاراتيه، لتحقيقها إنجازًا تاريخيًا بفوزها بالمركز الأول وإحرازها الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه في منافسات الكوميتيه لوزن 55 كيلو، التي أقيمت في الفترة من 27 إلى30 نوفمبر الماضي بالقاهرة.

تكريم بطل العالم حمدي عبدالحليم

كما تم تكريم بطل العالم حمدي عبدالحليم أحمد غانم ابن قرية درين مركز نبروه، الحاصل على المركز الثاني لفئة رجال والمركز الثالث لفئة أساتذة في بطولة العالم لكمال الأجسام، التي أُقيمت في برشلونة بإسبانيا خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الماضي.

تسليم الأبطال شهادات تقدير

وقام محافظ الدقهلية بتسليم الأبطال شهادات تقدير، مشيدًا بما حققوه من نتائج متميزة عكست صورة مشرفة للرياضة المصرية، ورفعت اسم مصر ومحافظة الدقهلية عاليًا بين دول العالم.

رعاية الأبطال الرياضيين وتوفير المناخ الداعم لهم لاستكمال مسيرتهم

وأكد اللواء طارق مرزوق أن ما يحققه أبناء الدقهلية من إنجازات رياضية عالمية يُعد مصدر فخر واعتزاز، ويؤكد امتلاك المحافظة لطاقات رياضية قادرة على المنافسة والتفوق، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية الأبطال الرياضيين وتوفير المناخ الداعم لهم لاستكمال مسيرتهم وتحقيق المزيد من النجاحات.

وأضاف "مرزوق " أن محافظة الدقهلية لا تدخر جهدًا في دعم الشباب والرياضيين المتميزين، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لإعداد جيل قادر على تمثيل مصر في مختلف البطولات الإقليمية والدولية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات والبرامج التي تستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

كما أثنى محافظ الدقهلية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة ومراكز الشباب بالدقهلية في رعاية الأبطال ودعمهم، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في صناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.