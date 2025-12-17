صادرات "الصناعات الهندسية" تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار في 10 أشهر.. العربي: السوق تشهد حالة من التطور المستمر وهناك فرصة لتعزيز التنافسية

18 حجم الخط

يشهد قطاع الأجهزة الكهربائية له دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية، وتحقيق عائدات تصديرية مهمة أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص من خلال برامج الدعم والتحفيز يسهم في دفع عجلة النمو وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

الصادرات قفزت بنسبة 12.4% لتصل إلى 5.33 مليار دولار



هذا فى الوقت الذى كشفت فيه بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن نمو صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 9.4%، خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، كما سجلت صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري أداءً قويًا خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، بعد أن قفزت بنسبة 12.4% لتصل إلى 5.33 مليار دولار مقابل 4.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات التصديري للصناعات الهندسية.

فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

ومن جانبه، قال المهندس محمد العربى عضو اتحاد الصناعات، إن قطاع الأجهزة الكهربائية فى مصر يشهد حاليًا فرص نمو واعدة نتيجة زيادة الطلب المحلي والخارجي على منتجات عالية الجودة، موضحًا أن التوسع في أسواق التصدير يمثل فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية خاصة على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد مؤخرا.

قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية له دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني

وأشار إلى أن تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المصانع، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية، يسهمان في زيادة حجم الصادرات وتحقيق عائدات عملة صعبة للبلاد، مؤكدًا أن قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية له دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، والمساهمة في تنمية الصناعة الوطنية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن السوق المحلية يعد قاعدة قوية للصناعات الكهربائية، فيما تساهم الصادرات في تعزيز مكانة مصر على الخارطة الصناعية العالمية، مضيفًا أن الشركات العاملة في القطاع تركز على الابتكار وتطوير منتجات صديقة للبيئة وذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز القدرة التنافسية. لافتا الى ان سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من التطور المستمر، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي والخارجي على المنتجات عالية الجودة، وتحسن القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية.

وأوضح أن قطاع الأجهزة الكهربائية له دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية، وتحقيق عائدات تصديرية مهمة، مؤكدًا أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص من خلال برامج الدعم والتحفيز يسهم في دفع عجلة النمو وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وأضاف أن القطاع الخاص يحرص على تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية ويتيح لها اختراق أسواق جديدة، ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إننا دائما تستهدف الحفاظ على علاقات محترفة وقوية وذات ثقة مع جميع شركائها حول العالم، لافتا إلى أن التطوير دائما يعتمد على ضخ استثمارات فى مجال البحث باستثمارت لتطوير الأجهزة المنزلية والإلكترونية وغيرها، فنجاحنا كان دائمًا مبنيًا على رؤية واضحة، وقدرة صناعية قوية، وثقة اكتسبناها من السوق المصرية ومن شركائنا الدوليين

القطاعات الأكثر نموا شملت الصناعات الكهربائية والإلكترونية

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن القطاعات الأكثر نموا شملت الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي سجلت قفزة بـ 35.3%، إلى جانب الآلات والمعدات بنسبة 22.2%، ووسائل النقل بـ 15.3%، ومكونات السيارات بـ 11.6%، إضافة إلى نمو الأجهزة المنزلية بـ 9.4%، والكابلات بنسبة 2.9%.

