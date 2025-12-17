غرفة الصناعات الهندسية تكرم أعضاء المجلس المنتهية دورتهم

18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة غرف الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس، باتحاد الصناعات، آخر اجتماع للدورة 2021–2025 بمشاركة الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية لمناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها الغرفة.

وقام مجلس ادارة الغرفة باتباع نهج مميز ولافتة جميلة من الغرفة حيث قامت الغرفة بتكريم أعضاء مجلس ادارة الغرفة الذين انتهت دورتهم بالمجلس وذلك لما قدموه من خدمات ومجهود كبير لخدمة أعضاء الغرفة في مختلف الملفات التي شاركوا فيها.

ووجه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية واعضاء مجلس ادارة الغرفة التحية والتقدير إلى شيماء عليبة عضو مجلس ادارة الغرفة المنتهية فترتها بالمجلس وتم منحها تكريم ودرع الغرفة تقديرا لجهودها.

شارك من أعضاء مجلس الإدارة كل من محمد احمد داوود و محمد العايدى وبسيم يوسف وأحمد عبدالجواد وعمرو ابو فريخه و شادى مجدى المنزلاوى وعبد الواحد شوقى وطارق يحيى عابدين.

ومن الإدارة التنفيذية بالغرفة شارك كامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة.

صادرات الصناعات الهندسية

سجلت صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري أداءً قويًا خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، بعد أن قفزت بنسبة 12.4% لتصل إلى 5.33 مليار دولار مقابل 4.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.