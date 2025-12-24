التموين: بدء توريد القصب لمصانع شركة السكر بأبو قرقاص بسعر 2500 جنيه للطن.. تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 90% لأول مرة منذ سنوات.. حوافز وتيسيرات للمزارعين وصرف المستحقات فور التوريد

18 حجم الخط

تبدأ شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس، استلام محصول قصب السكر من المزارعين، من خلال مصنع الشركة في أبو قرقاص بمحافظة المنيا كمرحلة أولى، على أن يبدأ التوريد تدريجيًا لباقي المصانع في محافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وفقًا لمواعيد حصاد المحصول بكل محافظة.

التموين: استلام نحو 7 ملايين طن قصب في الموسم الجديد

وأكدت الشركة الانتهاء من إعداد وتجهيز المصانع الثمانية التابعة لها بـ محافظات الصعيد، استعدادًا لموسم التوريد الجديد، مشيرة إلى أنه من المتوقع استلام نحو 7 ملايين طن قصب خلال الموسم الحالي، بزيادة تقارب مليون طن مقارنة بالعام الماضي، وذلك في أعقاب قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي برفع سعر توريد طن القصب إلى 2500 جنيه، في إطار تحفيز وتشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة والتوريد.

التموين: تخصيص 25 مليار جنيه لمستحقات مزارعي القصب

وفي هذا السياق، خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة المالية لتخصيص 25 مليار جنيه لصرف مستحقات مزارعي القصب أولًا بأول، وفقًا للآليات المعتمدة، بما يسهم في دعم المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من السكر.

وزير التموين: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنحو 90%

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سوق السكر شهد حالة من الاستقرار خلال الأشهر الماضية، نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر ارتفعت لتصل إلى نحو 90% لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي حوالي 2 مليون و900 ألف طن، في حين يقدر الاستهلاك السنوي بنحو 3 ملايين و200 ألف طن.

صلاح فتحي: تشجيع المزارعين على توريد محصول القصب

من جانبه، أكد الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أنه تم الاتفاق مع الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على تقديم كافة التيسيرات والحوافز اللازمة لتشجيع المزارعين على توريد المحصول، وفي مقدمتها صرف المستحقات فور الوزن والفرز، إلى جانب توفير وسائل النقل سواء عبر السكك الحديدية أو السيارات، بما يسهم في رفع معدلات التوريد وزيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن الشركة انتهت من أعمال الصيانة والتجهيز الكامل لجميع المصانع، لضمان بدء التشغيل الفوري للماكينات ودوران عجلة الإنتاج، بما يحقق تلبية احتياجات المواطنين وتكوين مخزون استراتيجي آمن من السكر.

طرح 600 ألف طن سكر للبطاقات التموينية

وأوضح رئيس الشركة أن شركة السكر والصناعات التكاملية توفر نحو 600 ألف طن سكر يتم طرحها من خلال منظومة البطاقات التموينية، بواقع كيلوجرام لكل فرد مقيد على بطاقة التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو، ليستفيد منها نحو 65 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا إضافيًا لطن السكر يصل إلى نحو 16 ألف جنيه، نتيجة فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وسعر التوزيع.

وأشار إلى بدء تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي من السكر، مع تخصيص فائض للتصدير إلى الخارج، خاصة إلى الدول الإفريقية وعلى رأسها كينيا، بهدف استعادة الدور الريادي لشركة السكر والصناعات التكاملية، التي تُعد أقدم وأكبر شركة لإنتاج السكر في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، إذ تأسست عام 1868، وتمتلك 8 مصانع سكر، إلى جانب مصانع للكحول والعسل والكيماويات والعطور والخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.