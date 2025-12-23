التموين: رفع السعة التخزينية للقمح إلى 6 ملايين طن

18 حجم الخط

حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من الإنجازات البارزة في مجال الأمن الغذائي وتخزين القمح خلال عام 2025، والتي تمثل جهودها الاستراتيجية لضمان استقرار السوق وتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

وأوضحت الوزارة خلال استعراض حصادها وإنجازاتها في2025، أن محصول القمح يشكل الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، لارتباطه برغيف الخبز المدعم، مشيرة إلى أنها عملت على تحفيز زراعة هذا المحصول وزيادة الكميات الموردة، حيث بلغت الكميات الموردة من القمح المحلي أكثر من 4 ملايين طن، بزيادة 600 ألف طن عن العام السابق، من خلال حافز توريد القمح المحلي الذي بلغ 2200 جنيه للأردب.

التموين: زيادة السعات التخزينية للقمح وتقليل الفاقد

وفيما يتعلق بالتخزين الآمن وتقليل الفقد، أكدت الوزارة زيادة السعات التخزينية لصوامع حفظ القمح لتصل إلى نحو 6 ملايين طن بدلًا من 3.4 مليون طن، ضمن عدد من المشروعات المنفذة خلال العام، ومن أبرزها: إعادة تأهيل معدات صوامع ميناء الإسكندرية (رصيف 85) لتصل قدرتها إلى 640 طن، إنشاء صومعة معدنية بسعة 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد، رفع كفاءة التفريغ بميناء دمياط بقدرة 700 طن/ساعة، وتطوير صومعتي أسيوط والترامسة، بالإضافة إلى إنشاء 5 صوامع حقلية بسعة 10 آلاف طن لكل صومعة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون ضمن مشروع "كافي".

كما أطلقت الوزارة مشروع منظومة حوكمة تداول الأقماح التموينية المحلية والمستوردة لإنشاء نظام إلكتروني شامل بدءًا من مرحلة التعاقد حتى الطحن، وتم تشغيل المرحلة الأولى التي شملت 22 صومعة حقلية، فيما يجري التحضير للمرحلة الثانية.

وعلى صعيد الصناعة المحلية، وافقت الوزارة على تأسيس شركة "فيرم مصر" لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجانب البولندي، لتعزيز قدرات الدولة في الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب.

