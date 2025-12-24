محاكمة 7 طالبات بمدرسة فنية بالإسكندرية بتهمة الاعتداء على والدة زميلتهن اليوم

18 حجم الخط

تنظر محكمة جنح الجمرك بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 7 طالبات بمدرسة فنية تجارية تابعة لإدارة الجمرك التعليمية، لاتهامهن بالتعدي على ولية أمر طالبة زميلة لهن.

وتعود الواقعة، عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لطالبات مدرسة الشهداء التجارية بنات التابعة لـ إدارة الجمرك التعليمية في محافظة الإسكندرية، يظهر قيام مجموعة من الطالبات بالتعدي على إحدى أولياء الأمور وطرحها أرضا، وسط صراخ واضح من مصورة الفيديو.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم لـ"فيتو"، حقيقة الفيديو المتداول، موضحًا أن إحدى أولياء الأمور دخلت المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وحاولت التعدي على معلمة، بعد قيام الأخيرة بتأديب ابنتها، بسبب سوء سلوكها مع زميلتها داخل المدرسة.

وأضاف المصدر أن والدة الطالبة أخرجت "كتر" وزجاجة قالت إن بها ماء نار، وحاولت الاعتداء على المعلمة، إلا أن عددًا من الطالبات تدخلن ومنعنها وتم تهريب المعلمة في سيارة.

وعند محاولتها الاعتداء عليهن، تم طرحها أرضًا كعقوبة على محاولة الاعتداء، وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الجمرك.

وأوضح المصدر أن ابنة والدة الطالبة هي من قامت بتصوير مقطع الفيديو الذي يعود لـ أسبوع مضى، وأنه مع تحرك إدارة الجمرك والتعليم الفني والتحقيق في الواقعة ورصد تفاصيلها كاملة من خلال شهادات الطالبات والمتواجدين وقت الواقعة، وشعور الطالبة ووالدتها بأن هناك إجراءات اتُخذت ضدهما، قامت الأخيرة بنشر الفيديو في محاولة للضغط على محققي التعليم الفني وإدارة الجمرك وتهديد الطالبات اللواتي دافعن عن معلمتهن المشهود لها بحسن الخلق ومحبة الطالبات وأولياء الأمور وزملائها.

