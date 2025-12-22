طعن قضائي جديد بـ المحكمة الإدارية العليا يطالب بإلغاء انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

أقام المهندس عاطف مخيمرعضو مجلس الشورى السابق، طعنا قضائيا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالب فيه بصفة مستعجلة وموضوعية بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات لجان فحص طلبات الترشح والبت فيها في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح أعضاء حزب حماة وطن بالنسبة للمقاعد المخصصة للقوائم، وكذا المقاعد الفردية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء العملية الانتخابية برمتها، وإلغاء كافة النتائج المترتبة عليها مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته.

طعن انتخابي يطالب بإلغاء الانتخابات البرلمانية

واختصم الطعن الذي حمل رقم 9296 لسنة 72 قضائية، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والنقابات المهنية، والجمعيات، واتحادات الغرف التجارية والصناعية والطعون الانتخابية المتعلقة بالاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.

حجز 48 طعنا على انتخابات مجلس النواب لجلسة الأربعاء

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، قررت حجز 48 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 لجلسة الأربعاء المقبل.

وتلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 48 طعن من الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، استقبلت اول امس 31 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أعلنت نتائج انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية، والمخصصة لها 58 مقعدًا، حيث أسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين خارج البلاد يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل، فيما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير.

وتواصل المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون الانتخابية لمدة يومين، تنتهي اليوم السبت، على أن تبدأ نظر الطعون والفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وذلك التزامًا بالإطار الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

