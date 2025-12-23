رئيس مياه الغربية يتابع إصلاح عطل خط رئيسي بالمحلة

18 حجم الخط

تابع اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أعمال صيانة وإصلاح خط خرسانة رئيسي قطر ٨٠٠ ملي متر أمام شركة النصر بمدينة المحلة الكبرى، مؤكدًا استمرار العمل بكفاءة عالية دون التأثير على خدمات الشركة أو حدوث أي انقطاع للمياه.

وأكد رئيس شركة مياة الشرب بالغربية أن فرق الطوارئ والصيانة تعمل على مدار الساعة وفق خطة فنية محكمة تضمن سرعة الإصلاح والحفاظ على انتظام الضغوط بالشبكة مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وتعليمات المهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتدخل السريع في الأعطال الطارئة للحفاظ على استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء محمد عبدالفتاح إلى أن الشركة لا تدخر جهدا في دعم البنية التحتية وتحسين كفاءة الشبكات بما يحقق رضا المواطنين ويعكس التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية.

