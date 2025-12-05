خالد صوفي: نستهدف نشر ثقافة الجودة وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والدولية

18 حجم الخط

تشارك الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في فعاليات معرض (Egypt Stitch & Tex) 2025، والذي ينعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2025 بـ مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وهذا في إطار التزامها بدعم الصناعات الوطنية والنهوض بقدراتها التنافسية.



وأكد الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن مشاركة الهيئة في فعاليات معرض إيجي ستيتش آند تكس 2025 تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاع الغزل والنسيج باعتباره أحد أهم ركائز الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرته على التنافس في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على نشر ثقافة الجودة وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والدولية، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وزيادة فرصه في التصدير

وأكد أن المشاركة في المعرض تُعد فرصة مهمة للتواصل المباشر مع المصنعين والشركات، واستعراض أحدث متطلبات الجودة العالمية.



وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم بدور محوري في دعم خطط الدولة لزيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج من خلال مواءمة المنتجات المصرية مع المعايير الدولية، وإتاحة الأدلة الفنية للمصنعين حول اشتراطات الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تقديم برامج اعتماد وشهادات مطابقة تعزز ثقة المستهلك العالمي في المنتج المصري.

وقال إن الهيئة تعمل على دعم سلاسل القيمة في التصنيع النسجي بما يضمن وصول المنتج المصري إلى الأسواق الإقليمية والدولية بمستوى تنافسي يعكس جودة الصناعة الوطنية.



وشارك في فعاليات المعرض من الهيئة كل من المهندس حسين أحمد محمد - مدير عام معامل الغزل والنسيج، المهندسة إنتصار سرحان، والمهندس محمد عبد ربه والمهندس محمود عبد العال، من الإدارة العامة للجودة والمهندسة - أمل عبد المنعم نائب مدير عام معامل الغزل والنسيج والمهندس محمد فوزى - الادارة العامة لمعامل الغزل والنسيج والذى يعكس الدور الفني المتخصص للهيئة في دعم الصناعة النسجية.

تنظيم أسبوع القاهرة للملابس الجاهزة

ويُعد المعرض أحد أكبر المنصات الإقليمية لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، حيث يجمع أحدث تقنيات الإنتاج، والابتكارات، وماكينات التشغيل، وحلول الطباعة والإكسسوارات، كما يتضمن تنظيم أسبوع القاهرة للملابس الجاهزة الذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المحلي والدولي.

وتأتي مشاركة الهيئة لتأكيد دورها الرئيسي في ضمان جودة المنتجات النسيجية وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والدولية، ورفع جاهزية القطاع للتصدير. وتهدف الهيئة من خلال وجودها إلى توعية المصنعين والشركات بمعايير الجودة، وآليات منح شهادات المطابقة، والاشتراطات الفنية اللازمة لإنتاج منتج قادر على المنافسة عالميًا.

كما يقدم فريق الهيئة الإرشادات الفنية للعارضين والزوار، ويستعرض أحدث التطورات في المواصفات القياسية الخاصة بالمنسوجات والأقمشة والملابس الجاهزة، بما يدعم المصنعين في الاندماج داخل منظومة صناعية حديثة تعتمد على الابتكار والجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.