بناء مستوطنات فى غزة، تصريح كاتس يربك حكومة الاحتلال ويدفع أمريكا للتدخل

إسرائيل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر عسكري قوله، إن المؤسسة الأمنية واجهت صعوبة في فهم الخلفيات التي استند إليها الوزير يسرائيل كاتس في تصريحاته المتعلقة بـ الاستيطان في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات لم تكن منسجمة مع التقديرات أو التوجهات السائدة داخل المنظومة الأمنية.

طلب أمريكي لتوضيحات رسمية من إسرائيل بشأن تصريحات الاستيطان في غزة

وأوضح المصدر، أن الولايات المتحدة طلبت توضيحًا مباشرًا بشأن تصريحات كاتس المتعلقة بالاستيطان في غزة، في ظل حساسية الملف وتأثيره على العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن إسرائيل قامت بالفعل بتقديم الإيضاحات المطلوبة للجانب الأمريكي لاحتواء أي التباس سياسي أو دبلوماسي.

وأشار المصدر العسكري إلى أن قضية غزة تُعد من الملفات المهمة في الحوار الجاري مع واشنطن، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالترتيبات السياسية والأمنية المرتبطة بالقطاع.

تصريحات كاتس حول الاستيطان تربك الاحتلال

وأضاف أن هناك حاجة لتنفيذ خطوات متوازنة على عدة جبهات، في ظل تعقيد المشهد الإقليمي وتشابك الملفات، مؤكدًا أن أي تصريحات أو قرارات غير محسوبة قد تؤثر على مسار التنسيق مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وتعكس هذه التصريحات حالة من التباين داخل الساحة الإسرائيلية بين الخطاب السياسي وبعض التقديرات الأمنية، في وقت تحاول فيه تل أبيب الحفاظ على توازن دقيق بين ضغوط الداخل ومتطلبات العلاقة مع واشنطن، خاصة فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.

كاتس يتراجع عن تصريح الاستيطان فى غزة

وتراجع وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن تصريح صباح اليوم، بشأن الاستيطان فى غزة، وقال إن إسرائيل لا تنوي بناء مستوطنات في شمال قطاع غزة، التي تم إخلائها بعد فك الارتباط في عام 2005.

فيما هيئة البث الإسرائيلية، أن كاتس أصدر بيانا نفى فيه كلامه السابق عن النية في تجديد الاستيطان بغزة عقب طلب توضيحات من الإدارة الأمريكية.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن وجود لواء ناحال في غزة سيكون لأغراض أمنية فقط

كما نقلت هيئة البث، عن مسؤول أمريكي، بأن تصريح كاتس صباح اليوم الثلاثاء يتعارض مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية بانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل من غزة ولا نقبل عودة الاستيطان في القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كاتس أن إسرائيل ستعيد استيطان شمال قطاع غزة، وأنها ستقيم "وحدات ناحال" محل المستوطنات التي تم إخلائها بعد فك الارتباط في عام 2005.

وأضاف وزير الحرب الإسرائيلي، خلال اجتماع للإعلان عن إنشاء 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، إن إسرائيل سوف تعيد استيطان شمال قطاع غزة، وستقيم مستوطنات هناك، مشددًا على أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة بالكامل أبدًا.

