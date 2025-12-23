الدفاع الإسرائيلية تكشف حقيقة إقامة مستوطنات في قطاع غزة

18 حجم الخط

إسرائيل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان عاجل، أنه لا توجد لدى الحكومة الإسرائيلية أي نية لإقامة مستوطنات في قطاع غزة، في محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد حول مستقبل القطاع وما يُثار من مخاوف بشأن إعادة طرح سيناريوهات الاستيطان.

احتمالات عودة الاستيطان الإسرائيلي إلي غزة

ويأتي هذا التصريح في سياق الرد على تقارير وتكهنات إعلامية وتصريحات سياسية متداولة تحدثت عن احتمالات عودة الاستيطان الإسرائيلي إلى غزة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية المتواصلة في القطاع.

محاولة الاحتلال الإسرائيلي لطمأنة الأطراف الدولية

وأكدت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي أن موقف الحكومة ثابت بهذا الشأن، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى تغيير الوضع القائم في قطاع غزة عبر إقامة مستوطنات جديدة، وهو ما يُنظر إليه كرسالة تطمين موجهة إلى المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية القلقة من أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تصعيد إضافي.

ورغم النفي الرسمي، يظل ملف غزة محل خلاف داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث تبرز بين الحين والآخر أصوات في اليمين تطالب بخيارات أكثر تشددًا، في مقابل مواقف رسمية تؤكد الالتزام بعدم العودة إلى الاستيطان داخل القطاع.

غزة بين الواقع الميداني والحسابات السياسية الإسرائيلية

ويأتي هذا النفي في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة بالغة التعقيد، وسط ترقب لما ستؤول إليه التطورات الميدانية والسياسية خلال المرحلة المقبلة، في ظل ضغوط دولية متزايدة للدفع نحو التهدئة وتجنب توسيع دائرة الصراع.

يأتي هذا فيما كشفت مصادر مطلعة، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجددون مساعيهم لعقد مؤتمر حول إعادة إعمار غزة، في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنح زخم جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

