الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدفاع الإسرائيلية تكشف حقيقة إقامة مستوطنات في قطاع غزة

الدفاع الإسرائيلية
الدفاع الإسرائيلية تكشف حقيقة إقامة مستوطنات في غزة، فيتو
18 حجم الخط

إسرائيل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان عاجل، أنه لا توجد لدى الحكومة الإسرائيلية أي نية لإقامة مستوطنات في قطاع غزة، في محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد حول مستقبل القطاع وما يُثار من مخاوف بشأن إعادة طرح سيناريوهات الاستيطان.

 

احتمالات عودة الاستيطان الإسرائيلي إلي غزة

ويأتي هذا التصريح في سياق الرد على تقارير وتكهنات إعلامية وتصريحات سياسية متداولة تحدثت عن احتمالات عودة الاستيطان الإسرائيلي إلى غزة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية المتواصلة في القطاع.

محاولة الاحتلال الإسرائيلي لطمأنة الأطراف الدولية

وأكدت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي أن موقف الحكومة ثابت بهذا الشأن، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى تغيير الوضع القائم في قطاع غزة عبر إقامة مستوطنات جديدة، وهو ما يُنظر إليه كرسالة تطمين موجهة إلى المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية القلقة من أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تصعيد إضافي.

ورغم النفي الرسمي، يظل ملف غزة محل خلاف داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث تبرز بين الحين والآخر أصوات في اليمين تطالب بخيارات أكثر تشددًا، في مقابل مواقف رسمية تؤكد الالتزام بعدم العودة إلى الاستيطان داخل القطاع.

غزة بين الواقع الميداني والحسابات السياسية الإسرائيلية

ويأتي هذا النفي في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة بالغة التعقيد، وسط ترقب لما ستؤول إليه التطورات الميدانية والسياسية خلال المرحلة المقبلة، في ظل ضغوط دولية متزايدة للدفع نحو التهدئة وتجنب توسيع دائرة الصراع.

يأتي هذا فيما كشفت مصادر مطلعة، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجددون مساعيهم لعقد مؤتمر حول إعادة إعمار غزة، في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنح زخم جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدفاع الإسرائيلية قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية غزة الاستيطان إسرائيل

مواد متعلقة

عمل بجيش الاحتلال وهدد غزة بالنووي، السلطات السعودية تمنع حاخاما إسرائيليا من دخول أراضيها

بلومبرج: أمريكا تسعى لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة الشهر المقبل ومصر ضمن الأماكن المقترحة لاستضافته

إيلي كوهين: استعادة جثة آخر رهينة من غزة شرط للانتقال إلى المرحلة الثانية

غزة بين القصف الإسرائيلي وعدوان الطقس.. الاستيطان يأكل الضفة الغربية.. الشتاء القارس يهاجم 850 ألف نازح ويغرق 27 ألف خيمة.. والاحتلال يقرر بناء 764 وحدة استيطانية جديدة

الأكثر قراءة

كأس أمم إفريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية يتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

استعدادات داخل الأهلي لاستقبال وزير الشباب والرياضة واجتماعات مهمة لمجلس الإدارة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

نهاية كارثية لهندية على يد طبيب مزيف يعتمد على "يوتيوب"

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads