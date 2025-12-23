مصدر أمريكي يكشف موقف واشنطن من عودة الاستيطان الإسرائيلي في غزة

18 حجم الخط

إسرائيل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر أمريكي بأن الولايات المتحدة غير مستعدة لأي عودة لسياسة الاستيطان داخل قطاع غزة، مشددة على أن أي خطوات أحادية بهذا الاتجاه لن تحظى بالدعم الأمريكي، في رسالة تهدف إلى تهدئة التصريحات والمخاوف الإسرائيلية بشأن مستقبل القطاع.

مصدر أمريكي: الانسحاب الإسرائيلي ضرورة وفق خطة ترامب

وأوضح المصدر الأمريكي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينفذ الانسحاب من قطاع غزة وفق ترتيبات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يضمن الالتزام بالمسار السياسي المتفق عليه ويخلق بيئة مناسبة لتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة، مع مراعاة حقوق الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.

موقف أمريكي يوازن بين الأطراف بشأن غزة

ويعكس هذا الموقف الأمريكي حرص واشنطن على حماية الاتفاقيات القائمة ومنع أي تصعيد جديد، في ظل استمرار التوترات الأمنية والضغوط الدولية والإقليمية لتحقيق تسوية سياسية متوازنة، دون العودة إلى خطوات قد تعرقل عملية السلام أو تضعف فرص الاستقرار في غزة.

ويبقى قطاع غزة تحت متابعة دقيقة من المجتمع الدولي، حيث تتقاطع الحسابات الأمريكية والإسرائيلية والفلسطينية، مع جهود عربية وإقليمية لضمان استمرار وقف إطلاق النار وتثبيت الاستقرار، ومنع أي انتكاسات في الملف الإنساني والسياسي للقطاع.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد لدى الحكومة الإسرائيلية أي نية لإقامة مستوطنات في قطاع غزة، في محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد حول مستقبل القطاع وما يُثار من مخاوف بشأن إعادة طرح سيناريوهات الاستيطان.

