مصر وقطر وتركيا يتقدمون بمطالب مشتركة إلى الإدارة الأمريكية لوقف غارات الاحتلال على غزة

نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مصادر مطلعة قولها: إن مصر وقطر وتركيا تقدموا بمطالب مشتركة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، دعت فيها الدول الثلاثة إلى ممارسة ضغوط مباشرة على إسرائيل، لوقف الهجمات الجوية على قطاع غزة، في إطار مساع إقليمية لاحتواء التصعيد ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.

مصر تدعو أمريكا للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

وأوضحت المصادر وفق الصحيفة، أن الدول الثلاثة - مصر وقطر وتركيا- ترى أن الدور الأمريكي يظل حاسمًا في التأثير على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة تدخل واشنطن بشكل عاجل لوقف الضربات الجوية، وتهيئة الظروف المناسبة لاستمرار التهدئة وحماية المدنيين في قطاع غزة.

مخاوف إنسانية متصاعدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

وتابعت المصادر لصحيفة الأمريكية قائلة: أن استمرار الهجمات الجوية يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويزيد من معاناة السكان، في ظل نقص حاد في الإمدادات الأساسية، الأمر الذي يتطلب تحركًا دوليًا فاعلًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

من جانبه أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان استدامته، مشددًا على الدور الحيوي لمصر والسعودية في دعم جهود التهدئة ومنع أي تصعيد محتمل في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على ضرورة الدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يعكس التزام الأطراف المعنية بالمسار السياسي ويضمن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

