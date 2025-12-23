وزير الصحة: جامعة القاهرة مكان مقدس ورمز للدولة المصرية

18 حجم الخط

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن جامعة القاهرة مكان مقدس والقاعة الكبرى بها شهدت احتفالات ولقاءات ورؤساء.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة، أن القاعة الكبرى التاريخية بالجامعة تم افتتاحها عام 1935، وتحت هذه القبة حضر رؤساء دول تسارعوا على التواجد تحت هذا المكان الهام عالميا ليس فقط على مستوى مصر، مشيرا إلى انه رمز للدولة المصرية التى كانت ولا تزال منارة للعلوم.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعة احتضنت لقاءات وفعاليات ثقافية وفنية واحتفالية لقاء السحاب للراحلة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب.

ولفت إلى أن الجامعة ليست مكانا لتخريج متميزين فقط ولكن مصر رائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا والعالم وبناء الإنسان ورأس المال البشرى دور أساسى للجامعات، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال وخدمة المجتمع.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء قائلا، إن الإنسان يتشكل بفكره ووجدانه داخل المرحلة العمرية والدراسة بالجامعات ومن هنا كانت الدبلوماسية العلمية من وجود شراكات دولية ونشر دولى وأهميتها واعتبارها سبيل لنشر ثقافة مصرية عبر الأجيال ودعم صناع القرار بدعم كوادر تستطيع أن تقود الدولة، ودور الجامعات يمتد للعقول التى هى أهم من الثروات الطبيعية ومصر قادرة على صناعة المستقبل.

وأوضح عبد الغفار أن العلم طريق مصر للمستقبل وسيكون العلماء صناع المستقبل وحماته، مشيرا إلى ان جامعة القاهرة بيت من بيوت العلم وصرح عريق لما يحمله من رمزية يضفى قيمة مضافة لاحتفالية اليوم.

وقال إن جامعة القاهرة منذ تأسيسها لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية بل شريك أساسي فى تشكيل الوعى المصرى الحديث ومن هذه القاعة خرجوا العلماء وتركوا اثر ممتد داخل الوطن وخارجه.

واستطرد قائلا، إن احتفالية اليوم تأكيد على مسار استراتيجى اتخذته الدولة المصرية لتعزيز بيئة الابتكار وشهد هذا القطاع حراك كبير وتوجه واضح لربط البحث العلمي بأولويات المجتمع، وبناء الإنسان الاستثمار والركيزة التى يقوم عليها أى اقتصاد معرفى والتنمية البشرية مسار يبدأ بصحة وتعليم وينتهى بإنسان قادر على صنع المستقبل.

