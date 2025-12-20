السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا: مستشفى قفط التخصصي لم يتأثر خلال فترة فصل التيار الكهربائي

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو
18 حجم الخط

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعًا خاصًا لبحث ملابسات انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته مستشفى قفط التخصصي، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة سمر عاطف وكيلة مديرية الصحة، والدكتور أحمد جمال مدير مستشفى قفط التخصصي، والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، والمهندس هشام عويضة رئيس قطاع الشبكات، والمهندس أحمد موافق مسئول هندسة الصيانة بالمستشفى، والمهندس أحمد خالد ممثل شركة توزيع الكهرباء بقنا، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى أن مستشفى قفط التخصصي لم تتأثر نهائيًا خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي التي استمرت قرابة 8 ساعات، مشيرًا إلى أن المستشفى واصلت تقديم خدماتها الطبية بكامل طاقتها، وأن التأثير اقتصر فقط على بعض الإضاءات البسيطة غير المؤثرة على سير العمل أو الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد موافق، مسئول هندسة الصيانة بالمستشفى، أن المستشفى يتم تغذيتها بالكهرباء من خلال عدد (2) مغذي خارج المستشفى بجهد 10 ك.ف لكل مغذٍ جهد متوسط، يقومان بتغذية عدد (3) محولات عن طريق باز كابلر من الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض، مشيرًا إلى أن اللوحة الواحدة تخرج جهدًا كهربائيًا يتراوح من 10 إلى 10.50 ك.ف.

تشغيل المولدات لتغذية أقسام الاستقبال

وأضاف أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي يتم تشغيل المولدات لتغذية أقسام الاستقبال، والدور الأول الذي يشمل العناية المركزة والقلبية، والدور الثاني الذي يضم الحضانات والقسطرة القلبية.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد خالد، ممثل شركة توزيع الكهرباء بقنا، أن هناك مشكلة تتعلق بعدم استقرار الجهد الكهربائي في حال ارتفاعه عن 10.50 ك.ف، الأمر الذي يتطلب رفع الجهد المتوسط إلى 11 ك.ف ليتناسب مع حالة عدم الاستقرار القادمة من مغذي المستشفى، موضحًا أن فترة عدم الاستقرار استمرت قرابة 8 ساعات متواصلة حتى عودة التيار إلى وضعه الطبيعي.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شركة نقل الكهرباء لبحث أسباب عدم الاستقرار، موضحًا أن منظومة الكهرباء تضم شركتين هما شركة نقل الكهرباء المسئولة عن نقل التيار إلى المحافظات، وشركة توزيع الكهرباء المسئولة عن التوزيع الداخلي.

كما وجه المحافظ بطلب سيارة المعمل الهندسي لإعداد تقرير فني شامل يوضح أسباب الحالة والقدرة الرئيسية للمغذي الكهربائي.

وفي ختام الاجتماع، شدد عبدالحليم علي تنفيذ عددًا من التوجيهات الهامة، شملت: توجيه شركة الكهرباء بسرعة طلب سيارة المعمل الهندسي لإعداد تقرير تفصيلي عن القدرة الرئيسية للمغذي الكهربائي، وحالة اللوحات الكهربائية، والعمر الافتراضي لها.

 

تواصل واضح بين شركة الكهرباء والمستشفيات على مستوى المحافظة

توجيه مديرية الصحة بإعداد بروتوكول تواصل واضح بين شركة الكهرباء والمستشفيات على مستوى المحافظة، خاصة في حالات تقليل أو زيادة الجهد الكهربائي، لضمان سرعة التنسيق والاستجابة.

التنبيه على جميع المستشفيات بضرورة مراجعة كميات السولار الخاصة بالمولدات والمحولات الكهربائية بشكل دوري، ضمن خطط الاستعداد لمواجهة أي أزمات أو انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي.

وأكد محافظ قنا حرص المحافظة الكامل على ضمان استقرار الخدمات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والفنية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين دون تأثر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا انقطاع التيار الكهربائي قنا قفط مستشفي قفط مديرية الصحه

مواد متعلقة

قمر المداحين في قنا، رحلة شيخ صعيدي عشق الإنشاد حبا في رسول الله (فيديو وصور)

نقابة الأطباء: حادث طبيب قنا يفرض تساؤلات ملحة بشأن تأمين القوافل الطبية

محافظ قنا: إطلاق اسم الطبيب أبو الحسن فكري على الوحدة الصحية بقرية القناوية

الأمن يكشف تفاصيل سير قائدي سيارات عكس الاتجاه بطريق "قنا - الأقصر" الغربي

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

الشريف: 150 عارضا و250 علامة تجارية من 14 دولة بمعرض الجلود

تفاصيل أزمة وقف التعامل على أراضي 36 جهة ومؤسسة على شاطئ الغرام بمطروح

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

رئيس هيئة المعارض: 1.7 مليار جنيه لدعم الترويج الخارجي للقطاعات الصناعية

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أفضل الأيام للصيام في شهر رجب؟ البحوث الإسلامية يرد (فيديو)

هل يُحاسب الإنسان على مشاعر الكراهية؟..عالم أزهري يوضح(فيديو)

الإفتاء توضح كيفية استقبال شهر رجب ودعاء النبي عند حلوله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads