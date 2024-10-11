رئاسة دكرنس تشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات علي طريق شربين (صور)
شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية حملة مكبرة لإزالة تعديات
والتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص.
إزالة مخالفات بناء بدكرنس
تتم حملات الإزالة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن التصدى لمخالفات البناء بنطاق المركز فى المهد وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
وفي ذلك السياق قامت رئاسة مركز ومدينة دكرنس برئاسة المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، بتنفيذ إزالة تنده صاج طريق شربين.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون وعرض المخالفين على النيابة المختصة في حضور المهدى محمد المهدى نائب رئيس المركز وأشرف مدير الإزالات ومعاونيهم.
استبعاد أي موظف أومسئول متقاعس عن أداء عمله
هذا وقد أكد أنه سيتم استبعاد أي موظف أو مسئول متقاعس عن أداء عمله، لافتًا إلى أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض الواقع بدون ترخيص.
حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها
وأكد أن الحكومة تعمل على حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات ونحن بدورنا كتنفيذيين لن نسمح بمخالفة القانون موضحًا أن أي مخالفات تُرْصَد من خلال القمر الصناعي كمتغير لحظة بلحظة فاحرض دائمًا أن يكون متغيرا قانونيا لعدم المساءلة القانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.