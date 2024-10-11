الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئاسة دكرنس تشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات علي طريق شربين (صور)

إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف في الدقهلية، فيتو

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية حملة مكبرة لإزالة تعديات
والتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص.

إزالة مخالفات بناء بدكرنس

تتم حملات الإزالة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن التصدى لمخالفات البناء بنطاق المركز  فى المهد وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
 

وفي ذلك السياق قامت رئاسة مركز ومدينة دكرنس برئاسة المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، بتنفيذ إزالة تنده صاج طريق شربين.
 

 

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون وعرض المخالفين على النيابة المختصة في حضور  المهدى محمد المهدى نائب رئيس المركز وأشرف مدير الإزالات ومعاونيهم. 

استبعاد أي موظف أومسئول متقاعس عن أداء عمله

هذا وقد أكد أنه سيتم استبعاد أي موظف أو مسئول متقاعس عن أداء عمله، لافتًا إلى أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض الواقع بدون ترخيص.

حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها

وأكد أن الحكومة تعمل على حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات ونحن بدورنا كتنفيذيين لن نسمح بمخالفة القانون موضحًا أن أي مخالفات تُرْصَد من خلال القمر الصناعي كمتغير لحظة بلحظة فاحرض دائمًا أن يكون متغيرا قانونيا لعدم المساءلة القانونية.
 

إزالة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية فى سوهاج

رئيس محلية قوص: تنفيذ 5 قرارات إزالة فورية بالمقربية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتخاذ الاجراءات اللازمة إزالة مخالفات إزالات تعديات التصدى لمخالفات البناء البناء بدون ترخيص اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملات الازالة طريق شربين محافظ الدقهلية مركز ومدينة دكرنس

مواد متعلقة

يوم لا يُنسى.. عندما ألقى نائب الرئيس خطبة في الأزهر

اندلاع حرائق في الجليل الأعلى بعد إطلاق 30 صاروخًا من لبنان

حصاد مجلس النواب في أسبوع، إقرار تعديل قانون صندوق مصر السيادي «الأبرز»

أمن القاهرة يكشف تفاصيل القبض على سيدة وبائع فاكهة قتلا الطفلة ساجدة بالسلام

الأكثر قراءة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

قبل الافتتاح التجريبي، تذاكر مجانية لـ 6 فئات لزيارة المتحف المصري الكبير

الكرتونة تصل لـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار البيض بالأسواق

إرث أسامة بن لادن يعود للواجهة.. أين ذهب أبناء زعيم تنظيم القاعدة.. عمر احترف الرسم في الريف الأوروبي وفرنسا تقرر طرده.. إيمان تفضل العودة لموطنها.. و3 قتلوا برصاص الأمريكان

تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة ورسائل طمأنة بشأن أمن مصر القومي

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

أخبار مصر: استقالة غامضة لرئيس شركة السكر، عدد السودانيين المغادرين مصر يوميا، توقع بموجة غلاء جديدة، خطة بايدن ونتنياهو لضرب إيران

منوعات

المزيد

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

زيارة تضامنية إلى ساوثبورت، أول ظهور علني للأميرة كيت منذ انتهاء علاجها بـ"الكيماوي"

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا إلى 14 شخصا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

لو الشقة مقفولة، أسباب خصم 9 جنيهات من الرصيد بالعدادات مسبقة الدفع

تعرف على أسعار الأرز اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

ملك الملاعب الترابية.. إنجازات وأرقام رافائيل نادال بعد اعتزاله التنس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة المستجاب، ردده في ساعة الإجابة

ما فوائد المواظبة على الأذكار، وما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

ما فضل التبكير لصلاة الجمعة، وكيف حذرنا النبي من تأخير السعي إلى الصلاة؟

المزيد
الجريدة الرسمية