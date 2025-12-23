وزير الصحة يحكي موقف مواطنة عراقية دفعت 5 جنيهات كشف (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن رئيس الوزراء وجه بالإعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة.



أضاف خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي”، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”: أن مشروعات حياة كريمة دليل على التغيير الإيجابي وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين، لافتا إلى أن هناك وحدات صحية ومدارس ومحطات مياه وصرف صحي تعد بمثابة نموذج للخدمات التي يمكن أن تؤدي لتغيير حقيقي يمس حياة المواطن.



وأكد أن تحويل الوضع من سيء إلى مقبول هو تحرك جيد ويتم التعرف على ذلك من خلال التواصل مع المواطنين من خلال ما يلمسوه من خدمات في محيطهم.



وواصل أنه عند النظر في عيون الأطفال ترى مصر وما يتم بذله من جهد جماعي من قبل المنظومة التعليمية، مؤكدا أن تقديم خدمات لمثل هذا الصغير بمثابة شعاع أمل جديد للبلاد.



وأردف أن هناك مواطنة عراقية أشادت بتقديم الخدمات الصحية في مصر حيث فوجئت بأن سعر الكشف 5 جنيهات وهو مبلغ زهيد حال تحويله إلى عملة بلادها.



واختتم وزير الصحة والسكان، أن مصر تفوقت وأنهت قوائم الانتظار في العمليات الخطيرة مثل القلب المفتوح والصدر والأمراض من أجل التخفيف عن المواطنين وهذا تحدي كبير تم إنجازه وتبقى هناك تحديات أخرى موجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.