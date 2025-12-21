نقابة الزراعيين بالدقهلية تفتتح دورة الأمن السيبراني

18 حجم الخط

افتتحت نقابة الزراعيين بالدقهلية دورة الأمن السيبراني، وبحضور ومشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في إطار حرص النقابة على رفع كفاءة أعضائها ومواكبة متطلبات التحول الرقمي.

جاءت الدورة تحت رعاية الدكتور سيد خليفة نقيب عام الزراعيين، والمهندس فوزي الحضري نقيب الزراعيين بالدقهلية.



وشهد الافتتاح حضور كل من الدكتور حازم الألفي نقيب المعلمين بالدقهلية، الدكتور محمد عبده حسين أمين عام النقابة، الدكتور أمير صادق شبارة أمين صندوق النقابة،

المهندس أيمن أبو الحمايل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، هبة شريف طه مدير مكتب النقيب ومنسق الدورات بالنقابة، بولا جورج عوض منسق الدورات بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية.

وقد أشاد الحضور بحسن التنظيم، ومستوى الالتزام من المشاركين، وأهمية موضوع الدورة في ظل التوسع المتسارع في الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية.

تأهيل أعضائها علميًا وعمليًا ومواكبة التطورات الحديثة

وأكد الدكتور محمد عبده حسين أمين عام النقابة، أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن خطة النقابة لتأهيل أعضائها علميًا وعمليًا، ومواكبة التطورات الحديثة، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة لا غنى عنها لحماية المؤسسات والبيانات.

تقديم دورات نوعية ذات قيمة حقيقية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أمير صادق شبارة أمين صندوق النقابة، أن النقابة حريصة على تقديم دورات نوعية ذات قيمة حقيقية، تسهم في تطوير الأداء المهني للأعضاء، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتقدم الوظيفي.

فيما أشار المهندس أيمن أبو الحمايل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إلى أهمية نشر الوعي بثقافة الأمن السيبراني، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على دعم كل الفعاليات التي تخدم أعضاء النقابة وتحقق أهدافها التوعوية والتدريبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.